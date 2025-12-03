विराट कोहली की वजह से ऋतुराज का शतक हुआ पूरा, गायकवाड़ ने खोला बड़ा राज़

रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गायकवाड़ ने 83 गेंदों में 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 105 रन बनाए। उन्होंने सिर्फ 77 गेंदों पर अपनी पहली वनडे सेंचुरी लगाई। उन्होंने पहली पारी के खत्म होने के बाद कहा, "जाहिर है, उनके (विराट कोहली) साथ बैटिंग करना और शानदार साझेदारी करना एक सपना था। उन्होंने मेरी काफी मदद की। उन्होंने बताया कि मुझे कैसे गैप खोजने हैं और गेंदबाज कौन-सी लेंथ डाल सकता है। उन्होंने बताया कि मैं किस तरह अपनी तकनीक को एडजस्ट करके कम डॉट बॉल खेलते हुए रन बना सकता हूं। इसलिए यह मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत मददगार अनुभव था।"