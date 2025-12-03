3 दिसंबर 2025,

बुधवार

क्रिकेट

विराट कोहली की वजह से ऋतुराज का शतक हुआ पूरा, गायकवाड़ ने खोला बड़ा राज़

IND vs SA: ऋतुराज गायकवाड़ ने रायपुर में अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा। इस शानदार पारी का श्रेय उन्होंने विराट कोहली को दिया।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 03, 2025

Ruturaj Gaikwad

ऋतुराज गायकवाड़ (फोटो- IANS)

IND vs SA 2nd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 358 रन बनाए। इस दौरान विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 53वां शतक जड़ा। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शतकीय पारी खेली। इस दौरान उन्होंने विराट कोहली के साथ 195 रन की ऐतिहासिक साझेदारी की। उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी का श्रेय विराट कोहली को दिया है। गायकवाड़ का यह पहला शतक है।

सपना था विराट के साथ साझेदारी करना

रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गायकवाड़ ने 83 गेंदों में 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 105 रन बनाए। उन्होंने सिर्फ 77 गेंदों पर अपनी पहली वनडे सेंचुरी लगाई। उन्होंने पहली पारी के खत्म होने के बाद कहा, "जाहिर है, उनके (विराट कोहली) साथ बैटिंग करना और शानदार साझेदारी करना एक सपना था। उन्होंने मेरी काफी मदद की। उन्होंने बताया कि मुझे कैसे गैप खोजने हैं और गेंदबाज कौन-सी लेंथ डाल सकता है। उन्होंने बताया कि मैं किस तरह अपनी तकनीक को एडजस्ट करके कम डॉट बॉल खेलते हुए रन बना सकता हूं। इसलिए यह मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत मददगार अनुभव था।"

उन्होंने आगे कहा, "हमने छोटे-छोटे लक्ष्य तय किए थे और बस यही सोचा था कि प्रत्येक 5 ओवरों में हमें यह हासिल करना है, अगले 5 ओवरों में यह हासिल करना है। जब लगा कि हम बीच में काफी सहज हो गए हैं, और एक ऐसा चरण आया जहां गेंद ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रही थी और बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी, तब मैंने खुद से कहा कि मैं अपने सहज-ज्ञान पर भरोसा करूंगा, चाहे जो भी हो, देखते हैं आगे क्या होता है।"

गायकवाड़ पिच की कंडीशन के बारे में कहा, "मैं पिछले मैच में सिर्फ 8 रन ही बना पाया था, जिससे मैं काफी दुखी था। यह बहुत अच्छी पिच है और हालात मेरे लिए सही थे। मैं आसानी से कुछ रन बना सकता था। शुक्र है कि मैंने दूसरे वनडे मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। हम 350 रन के आसपास सोच रहे थे। शुक्र है कि हमने वह स्कोर बना लिया। उम्मीद है कि बुधवार की रात यहां ओस कम होगी, लेकिन निश्चित रूप से 350 रन से ज्यादा का पीछा करना बहुत मुश्किल होगा।"

