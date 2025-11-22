साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शुभमन गिल का खेलना मुश्किल, कप्तानी की दौड़ में ये दो खिलाड़ी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से शुभमन गिल के बाहर रहने पर चयनकर्ता भारतीय टीम की कमान ऋषभ पंत को सौंप सकते हैं। गुवाहाटी टेस्ट से शुभमन गिल के बाहर होने के बाद ऋषभ पंत भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं। भारतीय वनडे टीम की कप्तानी की दौड़ में स्टार क्रिकेटर केएल राहुल का भी नाम सामने आ रहा है। इस मामले में केएल राहुल का दावा मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि एक वर्ष में ऋषभ पंत ने सिर्फ एक वनडे खेला है।