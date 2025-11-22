साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शुभमन गिल का खेलना मुश्किल, कप्तानी की दौड़ में ये दो खिलाड़ी

शुभमन गिल और रोहित शर्मा (File Photo Credit - IANS)
IND vs SA ODI Series: गर्दन की चोट के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शुभमन गिल का खेलना मुश्किल लग रहा है। बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 30 नवंबर से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें दाएं हाथ के बल्लेबाज के खेलने पर संशय है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि शुभमन गिल की गर्दन में लगी चोट सिर्फ ऐंठन तक सीमित नहीं है। उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ऐसी स्थिति में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उनकी वापसी को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। शुभमन गिल मुंबई में हैं, जहां उनकी चोट कितनी गंभीर है, इसको लेकर मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल भारतीय चयनकर्ता साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज में शुभमन गिल के खेलने की उम्मीद कर रहे हैं।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से शुभमन गिल के बाहर रहने पर चयनकर्ता भारतीय टीम की कमान ऋषभ पंत को सौंप सकते हैं। गुवाहाटी टेस्ट से शुभमन गिल के बाहर होने के बाद ऋषभ पंत भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं। भारतीय वनडे टीम की कप्तानी की दौड़ में स्टार क्रिकेटर केएल राहुल का भी नाम सामने आ रहा है। इस मामले में केएल राहुल का दावा मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि एक वर्ष में ऋषभ पंत ने सिर्फ एक वनडे खेला है।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग कर सकते हैं। वहीं अभिषेक शर्मा को बतौर रिजर्व ओपनर टीम में चुना जा सकता है। जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है। मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को बतौर तेज गेंदबाज टीम में जगह दी जा सकती है।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होगा। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला रांची में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमें 3 दिसंबर को आमने-सामने होंगी। वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा।
