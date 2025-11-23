सेलेक्टर्स की बड़ी चाल! इस वजह से बुमराह-सिराज समेत इन खिलाड़ियों को वनडे टीम से कर दिया बाहर

टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं। सलामी बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में जगह दी गई है। हाल ही में खेली गई साउथ अफ्रीका A के खिलाफ वनडे सीरीज में गायकवाड़ ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से 2 साल बाद उनकी वनडे टीम में वापसी हुई है। टीम में राहुल के अलावा ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को बतौर विकेटकीपर शामिल किया गया है। रवींद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह को टीम में जगह दी गई है।