सेलेक्टर्स की बड़ी चाल! इस वजह से बुमराह-सिराज समेत इन खिलाड़ियों को वनडे टीम से कर दिया बाहर

अजीत अगरकर के साथ गौतम गंभीर और विराट कोहली (फोटो- IANS)
IND vs SA ODI Series 2025: गुवाहाटी में खेले जा रहे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के बाद चयनकर्ताओं ने वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। इस टीम से मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ियों का नाम गायब था, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों एक सीरीज के बाद ही सिराज को वनडे टीम से बाहर कर दिया गया? बुमराह और अक्षर पटेल की टीम से कैसे छुट्टी हो गई? हालांकि, अब इन खिलाड़ियों को टीम में न चुनने की वजह सामने आ गई है।
बता दें कि टीम इंडिया को वनडे सीरीज के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। अगले साल फरवरी में खेले जाने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप (ICC Men's T20 World Cup 2026) की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट उन खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेज करने के लिहाज से वनडे सीरीज से आराम दे रहा है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी इन खिलाड़ियों के खेलने की संभावना कम है।
रविवार को भारतीय चयनकर्ताओं ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। टीम की कमान केएल राहुल को सौंपी गई है। इस टीम में रेगुलर कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली है। गिल के न चुने जाने का कारण उनकी गर्दन की चोट है, जबकि श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गए थे और उनका पहले से ही चयन मुश्किल माना जा रहा था।
टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं। सलामी बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में जगह दी गई है। हाल ही में खेली गई साउथ अफ्रीका A के खिलाफ वनडे सीरीज में गायकवाड़ ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से 2 साल बाद उनकी वनडे टीम में वापसी हुई है। टीम में राहुल के अलावा ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को बतौर विकेटकीपर शामिल किया गया है। रवींद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह को टीम में जगह दी गई है।
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग