IND vs SA: ये 5 गलतियां न होतीं, तो टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं होती दुर्दशा

Team India 5 Mistakes in Test Series: गुवाहाटी में खेले गए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया 408 रन से हार गई। पहली पारी में साउथ अफ्रीका ने 489 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया 201 रन पर ढेर हो गई। इस सीरीज में टीम इंडिया का यह हाई स्कोर था। साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट पर 260 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी। 549 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम दूसरी पारी में 140 रन पर ढेर हो गई। इस हार के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की काफी आलोचना हो रही है। हालांकि इस सीरीज में टीम इंडिया से 5 ऐसी गलतियां हुई हैं, जिन्हें नहीं सुधारा गया, तो आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन देखा जा सकता है।