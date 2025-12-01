IND vs SA: विराट कोहली ने फिर तोड़ा सचिन तेंदुलकर का ये बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज

विराट कोहली रांची के जेएससीए स्टेडियम में तीन शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले विराट ने इस मैदान पर 5 मैचों की 4 पारियों में 2 शतक और 1 अर्द्धशतक जमाया था। कोहली 4 में से 2 बार नॉट आउट रहे हैं। इससे पहले भी विराट ने रांची में अपने 5 मैच की 4 पारियों में इस मैदान पर 77, 139*, 45 और 123 रनों की पारियां खेली हैं।