क्रिकेट

IND vs SA: विराट कोहली ने फिर तोड़ा सचिन तेंदुलकर का ये बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज

कोहली का वनडे क्रिकेट में यह 52वां शतक है। किसी भी एक फॉर्मेट में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने टेस्ट मैचों में 51 शतक लगाए थे लेकिन अब कोहली वनडे फॉर्मेट में 52 शतक लगाकर यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 01, 2025

India vs South Africa

भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने 52वां वनडे शतक लगाया (Photo- EspnCricInfo)

Virat Kohli, India vs South Africa ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची के जेएससीए स्टेडियम में सीरीज का पहला वनडे मुक़ाबला खेला गया। इस मैच में भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर का 52वां शतक जड़ा। इसी के साथ उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ते हुए कई कीर्तिमान अपने नाम किए।

तोड़ा सचिन तेंदुलकर का यह रिकॉर्ड

37 साल के कोहली ने 120 गेंद पर 135 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और सात छक्के लगाए। इस शतक के साथ कोहली किसी एक फॉर्मेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सचिन के टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक हैं। इतना ही नहीं रांची में यह कोहली का तीसरा शतक था। उन्होंने जेएससीए स्टेडियम पर सबसे अधिक शतक लगाने का भी कीर्तिमान बनाया।

एक फॉर्मेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज

कोहली ने आज अपना शतक 102 गेंदों में पूरा किया। 7 चौकों और 6 छक्कों की मदद से कोहली ने अपना शतक पूरा किया। विराट ने जैसे ही अपनी शतकीय पारी पूरी की एक फैंस ग्राउंड पर दौड़ गया और कोहली के पैर छुए और उसे आशीर्वाद लिए, उसके बाद सुरक्षाकर्मी फील्ड पर पहुंचे और उसे फैंस को ग्राउंड से बाहर किया। हालांकि यह सुरक्षा के नजरिए से बड़ी चूक है।

रांची में जमकर बोलता है कोहली का बल्ला

विराट कोहली रांची के जेएससीए स्टेडियम में तीन शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले विराट ने इस मैदान पर 5 मैचों की 4 पारियों में 2 शतक और 1 अर्द्धशतक जमाया था। कोहली 4 में से 2 बार नॉट आउट रहे हैं। इससे पहले भी विराट ने रांची में अपने 5 मैच की 4 पारियों में इस मैदान पर 77, 139*, 45 और 123 रनों की पारियां खेली हैं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक

कोहली का वनडे क्रिकेट में यह 52वां शतक है। वहीं ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में यह उनका 83वां शतक है। कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर ने वनडे में सबसे अधिक 49 शतक लगाए थे। इस शतक के साथ, वह अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।

IND vs SA 1st ODI Ranchi

India vs South Africa ODI Series 2025

01 Dec 2025 07:33 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: विराट कोहली ने फिर तोड़ा सचिन तेंदुलकर का ये बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज

