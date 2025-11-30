रोहित-विराट के बाद इन 2 बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की उधेड़ी बखियां, 350 रन का दिया लक्ष्य

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो- IANS)
India vs South Africa Ranchi ODI 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ने रांची में खेले जा रहे वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में विराट कोहली के शतक और रोहित शर्मा-केएल राहुल के अर्धशतक की मदद से साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 350 रन का लक्ष्य रखा है। इस मुकाबले में टेम्बा बावुमा इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह एडेन मार्करम टीम की कमान संभाल रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। जायसवाल 16 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 18 रन बनाकर नांद्रे बर्गर का शिकार हो गए।
इसके बाद रोहित शर्मा को विराट कोहली का साथ मिला और इस जोड़ी ने रांची में खूब रंग जमाया। दोनों ने वैसी ही बल्लेबाजी की, जैसी रांची के फैंस उम्मीद कर रहे थे। रोहित और विराट ने दूसरे विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी के दौरान चौके, छक्के, पुल, कट, स्टेट ड्राइव, और फ्लिक जैसे शानदार शॉट देखने को मिले। इस दौरान रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने। टीम का स्कोर जब 161 था, तो रोहित दूसरे विकेट के रूप में 51 गेंद पर 57 रन बनाकर आउट हुए। रोहित ने अपनी पारी में 5 चौके और 3 छक्के लगाए।
रोहित के आउट होने के बाद भारत को ऋतुराज गायकवाड़ और वाशिंगटन सुंदर के रूप में तीसरा और चौथा झटका भी जल्दी-जल्दी लगा, लेकिन विराट जमे रहे। विराट ने केएल राहुल के साथ पांचवें विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी की। इस दौरान विराट ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक पूरा किया। विराट ने 102 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। विराट 120 गेंद पर 7 छक्के और 11 चौके की मदद से 135 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट का यह छठा शतक था।
विराट के आउट होने के बाद कप्तान केएल राहुल और रवींद्र जडेजा ने पारी को संभाला और छठे विकेट के लिए 36 गेंदों में 65 रन की साझेदारी की। केएल राहुल 56 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 60 रन की पारी खेलकर आउट हुए। अंत में रवींद्र जडेजा ने 20 गेंद पर 32 रन की पारी खेल भारत को 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 तक पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्जो जानसेन, नांद्रे बर्गर, कॉर्बिन बोश, ओटनील बार्टमैन ने 2-2 विकेट लिए।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग