रोहित-विराट के बाद इन 2 बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की उधेड़ी बखियां, 350 रन का दिया लक्ष्य

India vs South Africa Ranchi ODI 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ने रांची में खेले जा रहे वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में विराट कोहली के शतक और रोहित शर्मा-केएल राहुल के अर्धशतक की मदद से साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 350 रन का लक्ष्य रखा है। इस मुकाबले में टेम्बा बावुमा इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह एडेन मार्करम टीम की कमान संभाल रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। जायसवाल 16 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 18 रन बनाकर नांद्रे बर्गर का शिकार हो गए।