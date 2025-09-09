IND vs UAE Pitch Report: एशिया कप में भारत बनाम यूएई मुकाबले बरसेंगे रन या लगेगी विकेटों की झड़ी, पढ़ें दुबई की पिच रिपोर्ट

India vs UAE Pitch Report: भारत और यूएई के बीच एशिया कप 2025 का दूसरा मुकाबला बुधवार 10 सितंबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा। मुहम्‍मद वसीम की अगुवाई वाली यूएई की टीम जहां घरेलू मैदान पर भारत के खिलाफ पहली जीत दर्ज कर इतिहास रचने के इरादे से उतरेगी। वहीं, सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व में टीम इंडिया बड़ी जीत के साथ टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज करना चाहेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक शानदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस मैच से पहले आपको दुबई की पिच रिपोर्ट के बारे में बताते हैं कि यहां बल्‍लेबाज रनों की बारिश करने वाले हैं या फिर गेंदबाज विकेटों की झड़ी लगाने वाले हैं।