IND vs UAE Pitch Report: एशिया कप में भारत बनाम यूएई मुकाबले बरसेंगे रन या लगेगी विकेटों की झड़ी, पढ़ें दुबई की पिच रिपोर्ट

India vs UAE Pitch Report: भारत और यूएई के बीच एशिया कप 2025 का दूसरा मुकाबला बुधवार 10 सितंबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुहम्मद वसीम की अगुवाई वाली यूएई की टीम जहां घरेलू मैदान पर भारत के खिलाफ पहली जीत दर्ज कर इतिहास रचने के इरादे से उतरेगी। वहीं, सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया बड़ी जीत के साथ टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज करना चाहेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक शानदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस मैच से पहले आपको दुबई की पिच रिपोर्ट के बारे में बताते हैं कि यहां बल्लेबाज रनों की बारिश करने वाले हैं या फिर गेंदबाज विकेटों की झड़ी लगाने वाले हैं।
दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच की बात की जाए तो यहां हमेशा धीमी पिच देखने को मिलती हैं। इन धीमे विकेट पर अक्सर स्पिन गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद मिलती रही है। ऐसे में बल्लेबाजी करना यहां बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। वहीं, नई गेंद से तेज गेंदबाजों के लिए मदद रहती है और जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है फिर स्पिनर्स का बोलबाला रहता है। ऐसे में यहां के विकेट पर दो स्पिनर्स के साथ उतरना अच्छा विकल्प रहेगा।
दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अब तक कुल 94 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें 46 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं तो 47 मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं। यहां के स्पिन विकेट पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों का औसत महज 146 रन है। इस मैदान पर सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज है। टीम इंडिया यहां एक पारी में 212 रन बना चुकी है।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव और हर्षित राणा।
मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), जुनैद सिद्दीकी, अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), हैदर अली, हर्षित कौशिक, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, एथन डिसूजा, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, रोहिद खान, सगीर खान और सिमरनजीत सिंह।