Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

संजू सैमसन ने किया था शानदार स्टंप, अंपायर ने दिया आउट, लेकिन बल्लेबाज नहीं लौटा पवेलियन

IND vs UAE, Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ने बुधवार को एशिया कप 2025 के अपने पहले मुकाबले में मेजबान यूएई को 9 विकेट से हरा दिया। इस मैच में एक ऐसी घटना घटी, जिसने फैंस को कन्फ्यूज कर दिया।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 11, 2025

Sanju samnson Stumping withdraw appeal
यूएई के खिलाफ विकेट लेने के बाद भारतीय खिलाड़ी (फोटो- BCCI)

IND vs UAE, Asia Cup 2025 Update: 9 सितंबर को एशिया कप 2025 का आगाज हुआ लेकिन टीम इंडिया 10 सितंबर को मैदान पर उतरी। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने सफर का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया और यूएई के खिलाफ आसान जीत हासिल की। भारत ने टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले एशिया कप की सबसे बड़ी जीत अपने नाम कर ली। यूएई ने भारतीय टीम को जीत के लिए 58 रन का लक्ष्य दिया था। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने 4.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीत लिया। इस मैच में एक ऐसी घटना घटी, जिसने फैंस को कन्फ्यूज कर दिया कि आखिर हुआ क्या।

13वें ओवर में घटी घटना

दरअसल यूएई के 9 विकेट गिर चुके थे। शिवम दुबे गेंदबाजी कर रहे थे। 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर जुनैद सिद्दीकी ने पुल करने की कोशिश की लेकिन वह गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद संजू सैमसन के दस्तानों में चली गई। उन्होंने दूर से ही स्टंप्स पर गेंद मार दी और थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट घोषित कर दिया। हालांकि उसी दौरान दुबे के हाथ से तौलिया छूट गया था जब वह गेंद डालने के लिए दौड़ रहे थे। हालांकि टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपील वापस ली। सिद्दीकी तौलिये की ओर इशारा करने में व्यस्त थे और क्रीज़ के अंदर वापस आना भूल गए। संजू ने चतुराई से गेंद को अंडरआर्म्स थ्रो से विकेट पर डायरेक्ट हिट किया। लेकिन अपील वापस लेने के बाद वह पवेलियन नहीं लौटे।

ये भी पढ़ें

BAN vs HK: आज एशिया कप से बाहर हो जाएगी ये टीम! अगर हार गई मुकाबला, यहां देखें Live
क्रिकेट
Bangladesh vs hong kong

मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने 93 गेंद रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। एशिया कप टी20 फॉर्मेट में इतनी गेंद शेष रहते किसी भी टीम ने जीत हासिल नहीं की है। भारतीय टीम पूर्ण सदस्य देश के रूप में टी20 फॉर्मेट वाले एशिया कप में सबसे ज्यादा गेंद शेष रहते जीत दर्ज करने वाली टीम बन गई है। ओवर ऑल सूची में भारतीय टीम का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पर इंग्लैंड है। 2024 में इंग्लैंड ने ओमान को 101 गेंद शेष रहते हराया था। भारतीय टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी एक खास सूची में अपना नाम दर्ज कराया। अभिषेक पारी की पहली ही गेंद पर छक्का लगाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज बने। अभिषेक से पहले यह उपलब्धि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन हासिल कर चुके हैं।

57 रन पर ढेर हुई यूएई

मैच पर नजर डालें तो भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। यूएई भारतीय गेंदबाजों के सामने 13.1 ओवर में मात्र 57 रन पर सिमट गई। आलिशान शराफू ने सर्वाधिक 22 रन बनाए। वहीं, कप्तान मुहम्मद वसीम ने 19 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका। टी20 अंतर्राष्ट्रीय में यूएई का यह न्यूनतम स्कोर है। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 4, शिवम दुबे ने 3 और बुमराह, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट लिए।

58 रन के लक्ष्य को भारत ने 4.3 ओवर में हासिल कर लिया। अभिषेक और गिल ने 3.5 ओवर में पहले विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की। इस स्कोर पर अभिषेक शर्मा 16 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे नंबर पर उतरे सूर्यकुमार यादव ने गिल के साथ मिलकर भारत को 9 विकेट से जीत दिला दी। भारत ने 4.3 ओवर में 1 विकेट पर 60 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीता। गिल 9 गेंद पर 20 जबकि सूर्या 2 गेंद पर 7 रन बनाकर नाबाद रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Published on:

11 Sept 2025 06:10 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / संजू सैमसन ने किया था शानदार स्टंप, अंपायर ने दिया आउट, लेकिन बल्लेबाज नहीं लौटा पवेलियन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.