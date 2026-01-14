14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

कल से शुरू होने जा रहा है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026, पहले मुक़ाबले में USA से भिड़ेगा भारत, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

IND vs USA, When and Where to Watch: अंडर 19 वर्ल्ड कप के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 14, 2026

Vaibhav Suryavanshi can play only one U19 World Cup

भारतीय युवा बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Under 19 World Cup Live Streaming: पांच बार की चैम्पियन भारतीय टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मुक़ाबले में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका (USA) से भिड़ेगा। यह मुक़ाबला जिम्बाब्वे के बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी जैसे स्टार खिलाड़ियों से भरी भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड छठा खिताब जीतने के इरादे से उतरेगा। आइए जानते हैं कि आप कब कहां और कैसे देख सकते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप के सभी मुक़ाबले।

Under 19 World Cup: कब खेला जाएगा अंडर 19 वर्ल्ड कप का पहला मैच?
अंडर 19 वर्ल्ड कप का पहला मुक़ाबला और भारत और यूएसए बीच गुरुवार 14 जनवरी यानी कल खेला जाएगा।

Under 19 World Cup: कहां खेला जाएगा भारत और के यूएसए के बीच मैच?
भारत और यूएसए के बीच यह मुक़ाबला जिम्बाब्वे के बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।

Under 19 World Cup: कब शुरू होगा भारत और के यूएसए का मुकाबला?
भारत और यूएसए का मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 12.30 बजे होगा।

Under 19 World Cup: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच?
अंडर 19 वर्ल्ड कप के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।

Under 19 World Cup: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।

ये भी पढ़ें

IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत ने इस स्टार खिलाड़ी को दिया मौका, देखें प्लेइंग 11
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Jan 2026 02:50 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / कल से शुरू होने जा रहा है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026, पहले मुक़ाबले में USA से भिड़ेगा भारत, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ICC Ranking: 1736 दिन बाद फिर नंबर 1 बल्लेबाज बने विराट कोहली, रोहित शर्मा को हुआ भारी नुकसान

Virat Kohli
क्रिकेट

IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत ने इस स्टार खिलाड़ी को दिया मौका, देखें प्लेइंग 11

क्रिकेट

मोहम्मद रिजवान के रिटायर्ड आउट के बाद अब हसन अली ने BBL में कराई पाकिस्तान की किरकिरी, देखें वायरल वीडियो

Hasan Ali Fielding
क्रिकेट

टी-20 विश्व कप से पहले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी क्रिकेटर अली खान का दावा, भारत ने नहीं दिया वीजा

Ali Khan
क्रिकेट

GG vs MI, WPL 2026: हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पारी, मुंबई इंडियंस की गुजरात पर दमदार जीत

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.