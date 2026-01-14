कल से शुरू होने जा रहा है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026, पहले मुक़ाबले में USA से भिड़ेगा भारत, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

Under 19 World Cup Live Streaming: पांच बार की चैम्पियन भारतीय टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मुक़ाबले में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका (USA) से भिड़ेगा। यह मुक़ाबला जिम्बाब्वे के बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी जैसे स्टार खिलाड़ियों से भरी भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड छठा खिताब जीतने के इरादे से उतरेगा। आइए जानते हैं कि आप कब कहां और कैसे देख सकते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप के सभी मुक़ाबले।