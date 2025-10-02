IND vs WI 1st Test: बारिश के कारण थोड़ी देर खेल रुका, वेस्टइंडीज पहली पारी में 162 पर ऑलआउट

इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए 162 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार झेलने वाली वेस्टइंडीज की खराब फॉर्म का सिलसिला अहमदाबाद में भी जारी रहा। टीम के किसी भी बल्लेबाज ने क्रीज पर रुकने की हिम्मत नहीं दिखाई। वेस्टइंडीज ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और पूरी टीम 44.1 ओवर में 162 के स्कोर पर सिमट गई। जस्टिन ग्रीव्स ने 32, शाई होप ने 26 और कप्तान रॉस्टन चेज ने 24 रन बनाए।