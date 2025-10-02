Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI 1st Test: बारिश के कारण थोड़ी देर खेल रुका, वेस्टइंडीज पहली पारी में 162 पर ऑलआउट

IND vs WI 1st Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में आमने-सामने हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 02, 2025

IND vs WI 1st Test at Ahmedabad

अहमदाबाद में भारत vs वेस्टइंडीज, पहला टेस्ट (Photo Credit- BCCI)

IND vs WI 1st Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के पहले दिन बारिश ने खलल डाला, जिसके चलते खेल को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। उस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 4 रन और केएल राहुल 18 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे।

इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए 162 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार झेलने वाली वेस्टइंडीज की खराब फॉर्म का सिलसिला अहमदाबाद में भी जारी रहा। टीम के किसी भी बल्लेबाज ने क्रीज पर रुकने की हिम्मत नहीं दिखाई। वेस्टइंडीज ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और पूरी टीम 44.1 ओवर में 162 के स्कोर पर सिमट गई। जस्टिन ग्रीव्स ने 32, शाई होप ने 26 और कप्तान रॉस्टन चेज ने 24 रन बनाए।

भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जोड़ी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए घातक साबित हुई। पारी की शुरुआत में सिराज बुमराह से भी ज्यादा असरदार रहे। सिराज ने 14 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 6.1 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए। वाशिंगटन सुंदर को भी एक विकेट मिला। अंपायर्स ने समय से पहले ही चायकाल का ऐलान किया था।

