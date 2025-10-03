IND vs WI, 1st Test: केएल राहुल, जुरेल और जडेजा के शतकों से वेस्टइंडीज पर भारत की पकड़ मजबूत

इसके बाद ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने शतक लगाए। जुरेल ने 210 गेंद पर 15 चौके और 3 छक्के की मदद से 125 रन की पारी खेली। यह टेस्ट करियर का उनका पहला शतक है। जुरेल वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय धरती पर शतक लगाने वाले तीसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बने। जुरेल से पहले धोनी और फारुख इंजीनियर यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। पूर्व भारतीय कप्तान धोनी ने 2011 में कोलकाता टेस्ट के दौरान 144 रन बनाए थे, जबकि पूर्व विकेटकीपर इंजीनियर ने 1967 में चेन्नई टेस्ट के दौरान विंडीज के खिलाफ 109 रन बनाए थे।