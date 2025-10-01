IND vs WI 1st Test Live Streaming: भारत और वेस्टइंडीज में होगी टक्कर, जानें कब-कहां देखें पहला टेस्ट

भारतीय टीम संन्यास ले चुके विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ियों के बगैर घर में खेलने उतरेगी। वहीं अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी टीम में नहीं हैं। दूसरी तरफ चोट के कारण तेज गेंदबाज शमार जोसेफ और अल्जारी जोसेफ के टेस्ट सीरीज से बाहर होने से वेस्टइंडीज की गेंदबाजी कमजोर नजर आ रही, जिससे टीम को बाएं हाथ के दो स्पिनरों पर अधिक निर्भर रहना होगा। फिलहाल दोनों टीमों के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है।