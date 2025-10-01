Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs WI 1st Test Live Streaming: भारत और वेस्टइंडीज में होगी टक्कर, जानें कब-कहां देखें पहला टेस्ट

IND vs WI 1st Test: भारतीय टीम का नेतृत्व शुभमन गिल कर रहे हैं, जबकि वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेस के हाथों में है।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 01, 2025

Shubman Gill and Roston chase

शुभमन गिल और रोस्टन चेस, क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

IND vs WI 1st Test: एशिया कप 2025 की समाप्ति के बाद अब भारत टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज से भिड़ंत को तैयार है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टेस्ट टीम किसी भी लिहाज से मेहमान वेस्टइंडीज को हल्के में नहीं ले रही है। इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबरी कराने के बाद भारत WTC पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर है, वहीं वेस्टइंडीज मौजूदा चक्र में तीन टेस्ट हार चुकी है और तालिका में छठे नंबर पर है।

भारतीय टीम संन्यास ले चुके विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ियों के बगैर घर में खेलने उतरेगी। वहीं अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी टीम में नहीं हैं। दूसरी तरफ चोट के कारण तेज गेंदबाज शमार जोसेफ और अल्जारी जोसेफ के टेस्ट सीरीज से बाहर होने से वेस्टइंडीज की गेंदबाजी कमजोर नजर आ रही, जिससे टीम को बाएं हाथ के दो स्पिनरों पर अधिक निर्भर रहना होगा। फिलहाल दोनों टीमों के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट कब खेला जाएगा?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट 2 अक्टूबर को खेला जाएगा।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट कहां खेला जाएगा?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट अहमदबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच कितने बजे से शुरू होगा?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 9ः30 बजे से शुरू होगा।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच को टीवी पर कहां देखें?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकेंगे।

भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकेंगे?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर देख सकेंगे।

दोनों स्क्वाड

भारत- शुभमन गिल (कप्तान ), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, एन जगदीशन, देवदत्त पडिक्कल, बी साई सुदर्शन, रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

वेस्टइंडीज- रोस्टन चेस (कप्तान ), केवलॉन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, शाई होप, टेविन इमलाच, ब्रेंडन किंग, जस्टिन ग्रीव्स, जोहान लेन, खारी पियरे, जोमेल वारिकन, जेडेन सील्स, एंडरसन फिलिप और जेडिया ब्लेड्स।

ये भी पढ़ें

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 में टिम रॉबिनसन का तेजतर्रार शतक, ऐसा करने वाले न्यूजीलैंड के 7वें खिलाड़ी
क्रिकेट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

01 Oct 2025 10:05 pm

Published on:

01 Oct 2025 09:49 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI 1st Test Live Streaming: भारत और वेस्टइंडीज में होगी टक्कर, जानें कब-कहां देखें पहला टेस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

AUS-W vs NZ-W: एशले गार्डनर का शतक, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को दिया पहाड़ सरीखा लक्ष्य

Australia Women
क्रिकेट

मोहसिन नकवी भारत को एशिया कप ट्रॉफी सौंपने को तैयार, लेकिन सामने रखी यह ‘शर्त’

Mohsin Naqvi
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 में टिम रॉबिनसन का तेजतर्रार शतक, ऐसा करने वाले न्यूजीलैंड के 7वें खिलाड़ी

Tim Robinson
क्रिकेट

एशिया कप के सुपरस्टार बल्लेबाज ने ICC टी-20 रैंकिंग में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोहली और मलान को छोड़ा पीछे

Abhishek Sharma
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी का धमाका, ऑस्ट्रेलिया में इतनी कम गेंदों में ठोका शतक, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.