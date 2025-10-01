IND vs WI 1st Test Live Streaming: भारत और वेस्टइंडीज में होगी टक्कर, जानें कब-कहां देखें पहला टेस्ट

शुभमन गिल और रोस्टन चेस, क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
IND vs WI 1st Test: एशिया कप 2025 की समाप्ति के बाद अब भारत टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज से भिड़ंत को तैयार है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टेस्ट टीम किसी भी लिहाज से मेहमान वेस्टइंडीज को हल्के में नहीं ले रही है। इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबरी कराने के बाद भारत WTC पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर है, वहीं वेस्टइंडीज मौजूदा चक्र में तीन टेस्ट हार चुकी है और तालिका में छठे नंबर पर है।
भारतीय टीम संन्यास ले चुके विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ियों के बगैर घर में खेलने उतरेगी। वहीं अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी टीम में नहीं हैं। दूसरी तरफ चोट के कारण तेज गेंदबाज शमार जोसेफ और अल्जारी जोसेफ के टेस्ट सीरीज से बाहर होने से वेस्टइंडीज की गेंदबाजी कमजोर नजर आ रही, जिससे टीम को बाएं हाथ के दो स्पिनरों पर अधिक निर्भर रहना होगा। फिलहाल दोनों टीमों के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट 2 अक्टूबर को खेला जाएगा।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट अहमदबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 9ः30 बजे से शुरू होगा।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकेंगे।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर देख सकेंगे।
भारत- शुभमन गिल (कप्तान ), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, एन जगदीशन, देवदत्त पडिक्कल, बी साई सुदर्शन, रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।
वेस्टइंडीज- रोस्टन चेस (कप्तान ), केवलॉन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, शाई होप, टेविन इमलाच, ब्रेंडन किंग, जस्टिन ग्रीव्स, जोहान लेन, खारी पियरे, जोमेल वारिकन, जेडेन सील्स, एंडरसन फिलिप और जेडिया ब्लेड्स।
