ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 में टिम रॉबिनसन का तेजतर्रार शतक, ऐसा करने वाले न्यूजीलैंड के 7वें खिलाड़ी

NZ vs AUS 1st T20I: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेली जा रही है। बुधवार को सीरीज का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के बे-ओवल में खेला गया। मैच में ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 182 रन का लक्ष्य मिला था। 16.3 ओवर में 4 विकेट पर 185 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया ने मैच 6 विकेट से जीता। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम रॉबिनसन ने नाबाद शतक लगाकर क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा।