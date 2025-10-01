ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 में टिम रॉबिनसन का तेजतर्रार शतक, ऐसा करने वाले न्यूजीलैंड के 7वें खिलाड़ी

टिम रॉबिनसन, कीवी क्रिकेटर
NZ vs AUS 1st T20I: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेली जा रही है। बुधवार को सीरीज का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के बे-ओवल में खेला गया। मैच में ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 182 रन का लक्ष्य मिला था। 16.3 ओवर में 4 विकेट पर 185 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया ने मैच 6 विकेट से जीता। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम रॉबिनसन ने नाबाद शतक लगाकर क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा।
टिम रॉबिनसन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। दाहिने हाथ के इस बल्लेबाज ने 66 गेंदों पर 5 छक्के और 6 चौके की मदद से नाबाद 106 रन की पारी खेली। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले वह न्यूजीलैंड के 7वें बल्लेबाज बने। टिम रॉबिनसन से पहले न्यूजीलैंड के लिए छह बल्लेबाज टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगा चुके हैं।
न्यूजीलैंड की तरफ से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड पूर्व सलामी बल्लेबाज कोलिन मुनरो के नाम है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 3 शतक लगाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 109 है। पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैकुलम, पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल, सलामी बल्लेबाज फिन एलेन, ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने 2-2 शतक लगाए हैं। ऑलराउंडर मार्क चैपमैन ने 1 शतक लगाया है।
न्यूजीलैंड के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी फिन एलेन के नाम है। एलेन ने 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ 137 रन की पारी खेली थी। इसके बाद पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैकुलम का नंबर है। मैकुलम का टी-20 में सर्वाधिक स्कोर 123 है।
न्यूजीलैंड के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मार्टिन गुप्टिल के नाम है। दाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने 2009 से 2022 के बीच 122 मैचों की 118 पारियों में 2 शतक और 20 अर्द्धशतक लगाते हुए 3,531 रन बनाए हैं।
