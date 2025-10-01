वैभव सूर्यवंशी का धमाका, ऑस्ट्रेलिया में इतनी कम गेंदों में ठोका शतक, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

14 वर्षीय युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (Photo source: X@/cricbuzz)
AUS U-19 vs IND U-19: भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 क्रिकेट टीमों के बीच ब्रिस्बेन के इयान हीली ओवल में पहला यूथ टेस्ट खेला जा रहा है। इस मुकाबले में 14 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने कमाल का प्रदर्शन कर अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली है।
दरअसल, वैभव सूर्यवंशी ने यूथ टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 क्रिकेट टीम के खिलाफ तेजतर्रार शतक ठोका। उन्होंने यह शतक 78 गेंद में लगाया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में यूथ टेस्ट में लगाया गया सबसे तेज शतक है। इस आकर्षक पारी से उन्होंने 2023 में यूथ टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ लगाए गए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी लियाम ब्लैकफोर्ड के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लियाम ब्लैकफोर्ड ने अपनी सरजमीं पर यूथ टेस्ट में 124 गेंद में शतक लगाया था।
फिलहाल बुधवार को पहले यूथ टेस्ट मैच की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी 86 गेंद में 113 रन बनाकर आउट हुए। इस शतकीय पारी के दौरान उन्होंने 9 चौके और 8 छक्के लगाए।
लेफ्ट हैंडर बैटर वैभव सूर्यवंशी 100 से कम गेंदों में यूथ टेस्ट में दो शतक लगाने केवल दूसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले यूथ टेस्ट मैच में दो शतक लगाने का कारनामा न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रैंडन मैकुलम ने किया था।
मौजूदा यूथ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ 78 गेंद में शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी की यह सबसे तेज पारी नहीं है। उन्होंने पिछले साल चेन्नई में यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम के खिलाफ 56 गेंद में शतक ठोका था। उनसे पहले 2005 में हुए यूथ टेस्ट में इंग्लैंड के मोईन अली ने 56 गेंद में शतक लगाया था।
