वैभव सूर्यवंशी का धमाका, ऑस्ट्रेलिया में इतनी कम गेंदों में ठोका शतक, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

दरअसल, वैभव सूर्यवंशी ने यूथ टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 क्रिकेट टीम के खिलाफ तेजतर्रार शतक ठोका। उन्होंने यह शतक 78 गेंद में लगाया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में यूथ टेस्ट में लगाया गया सबसे तेज शतक है। इस आकर्षक पारी से उन्होंने 2023 में यूथ टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ लगाए गए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी लियाम ब्लैकफोर्ड के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उस‌ वक्त ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लियाम ब्लैकफोर्ड ने अपनी सरजमीं पर यूथ टेस्ट में 124 गेंद में शतक लगाया था।