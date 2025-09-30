भारत से झगड़ा मोल लेकर बुरे फंसे मोहसिन नकवी, पाकिस्तान में ही विरोध, पूर्व क्रिकेटर ने की पद छोड़ने की मांग

Shahid Afridi give big Statement on Mohsin Naqvi: एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी विवादों में हैं। उन पर एशिया कप 2025 की विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को खिताब नहीं सौंपने का आरोप है। भारतीय टीम द्वारा मोहसिन नकवी से एशिया कप का खिताब लेने से इनकार के बाद वह ट्रॉफी लेकर चले गए थे। उनके इस व्यवहार ने उन्हें विवादों में ला दिया है। इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने मोहसिन नकवी को एक बड़ी सलाह दी है।