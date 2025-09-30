भारत से झगड़ा मोल लेकर बुरे फंसे मोहसिन नकवी, पाकिस्तान में ही विरोध, पूर्व क्रिकेटर ने की पद छोड़ने की मांग

मोहसिन नकवी, पीसीबी चीफ, एसीसी चीफ (Photo Credit - IANS)
Shahid Afridi give big Statement on Mohsin Naqvi: एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी विवादों में हैं। उन पर एशिया कप 2025 की विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को खिताब नहीं सौंपने का आरोप है। भारतीय टीम द्वारा मोहसिन नकवी से एशिया कप का खिताब लेने से इनकार के बाद वह ट्रॉफी लेकर चले गए थे। उनके इस व्यवहार ने उन्हें विवादों में ला दिया है। इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने मोहसिन नकवी को एक बड़ी सलाह दी है।
मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष हैं। तीन बड़े पदों पर काबिज नकवी को पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने पीसीबी अध्यक्ष या फिर गृह मंत्री का पद छोड़ने की सलाह दी है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद अफरीदी ने मोहसिन नकवी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष या पाकिस्तान के गृह मंत्री के पद में से एक पद छोड़ने की मांग की है। उनके अनुसार नकवी दोनों मोर्चों पर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। अफरीदी ने यह मांग रविवार को एशिया कप फाइनल के बाद की।
अफरीदी ने कहा, "नकवी साहब से मेरा अनुरोध या सलाह यह है कि आपके पास दो बहुत महत्वपूर्ण पद हैं, और ये बड़े काम हैं। इन्हें पूरा करने में समय लगता है। पीसीबी गृह मंत्रालय से बिल्कुल अलग है, इसलिए इसे अलग रखा जाना चाहिए। यह एक बड़ा फैसला होगा और इसे जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट को विशेष ध्यान और समय की आवश्यकता है।"
अफरीदी ने मोहसिन नकवी के सलाहकारों पर सवाल उठाते हुए कहा, "नकवी पूरी तरह सलाहकारों पर निर्भर नहीं रह सकते। ये सलाहकार उन्हें कहीं नहीं ले जा रहे हैं, और वह खुद कहते हैं कि उन्हें क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्हें अच्छे सलाहकारों की जरूरत है, जो खेल के बारे में जानते हों।"
पाकिस्तान को एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ लगातार तीन हार का सामना करना पड़ा था। इसकी वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दूरदर्शिता में कमी को माना जा रहा है। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नकवी बोर्ड संचालन को लेकर जांच का सामना कर रहे हैं।
