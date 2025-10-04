क्यों रातोंरात टीम इंडिया ने घोषित कर दी पहली पारी, खेल के तीसरे दिन अचानक बल्लेबाजी करने आ गई वेस्टइंडीज

केएल राहुल जब आउट हुए, उस समय तक भारत का स्कोर 218/4 था। यहां से ध्रुव जुरेल ने रवींद्र जडेजा के साथ पांचवें विकेट के लिए 206 रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। जुरेल 210 गेंदों में 15 चौकों और 3 छक्कों के साथ 125 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे दिन की समाप्ति तक जडेजा 176 गेंदों में 5 छक्कों और 6 चौकों के साथ 104 रन बना चुके थे, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने टीम के खाते में 9 रन जोड़े। मुकाबले के तीसरे दिन भारत ने पारी घोषित कर दी। वेस्टइंडीज के खेमे से कप्तान रोस्टन चेज ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि जायडेन सील्स, जोमेल वारिकन और खारी पियरे ने 1-1 विकेट निकाले।