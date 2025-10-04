Patrika LogoSwitch to English

क्यों रातोंरात टीम इंडिया ने घोषित कर दी पहली पारी, खेल के तीसरे दिन अचानक बल्लेबाजी करने आ गई वेस्टइंडीज

IND vs WI 1st Test: टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 448 रन पर घोषित कर दी है। केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल ने शतक जड़ा तो शुभमन गिल ने अर्धशतकीय पारी खेली।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 04, 2025

Team India

वाशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल (फोटो- IANS)

IND vs WI 1st Test: टीम इंडिया ने अहमदाबाद टेस्ट में अपनी पहली पारी 448 रन पर घोषित कर दी है। दूसरे दिन का जब खेल खत्म हुआ था, तो रवींद्र जडेजा 104 और वाशिंगटन सुंदर 9 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे थे। तब भारतीय कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया लेकिन वेस्टइंडीज की फॉर्म को देखते हुए 286 रनों की लीड काफी लगी, यही वजह है कि भारतीय कप्तान ने रातों रात पारी घोषित कर दी।

तीसरे दिन की शुरुआत वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी के साथ हुई। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में सिर्फ 162 रन पर सिमट गई। इस टीम के लिए जस्टिन ग्रीव्स ने सर्वाधिक 32 रन बनाए, जबकि शाई होप ने 26 रन की पारी खेली। भारतीय खेमे से मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह को 3 विकेट हाथ लगे। इनके अलावा, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट अपने नाम किया।

इसके जवाब में भारतीय टीम ने 448/5 के स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित की। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 68 रन जुटाकर टीम को संभली हुई शुरुआत दिलाई। जायसवाल 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद साई सुदर्शन महज 7 रन का योगदान देकर आउट हो गए। इस तरह भारत ने 90 रन तक अपने 2 विकेट गंवा दिए। यहां से केएल राहुल ने कप्तान शुभमन गिल के साथ तीसरे विकेट के लिए 98 रन जुटाए। गिल ने 100 गेंदों में 50 रन की पारी खेली, जबकि केएल राहुल ने 197 गेंदों में 12 चौकों के साथ 100 रन बनाए।

शतक जड़कर नाबाद रहे जडेजा

केएल राहुल जब आउट हुए, उस समय तक भारत का स्कोर 218/4 था। यहां से ध्रुव जुरेल ने रवींद्र जडेजा के साथ पांचवें विकेट के लिए 206 रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। जुरेल 210 गेंदों में 15 चौकों और 3 छक्कों के साथ 125 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे दिन की समाप्ति तक जडेजा 176 गेंदों में 5 छक्कों और 6 चौकों के साथ 104 रन बना चुके थे, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने टीम के खाते में 9 रन जोड़े। मुकाबले के तीसरे दिन भारत ने पारी घोषित कर दी। वेस्टइंडीज के खेमे से कप्तान रोस्टन चेज ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि जायडेन सील्स, जोमेल वारिकन और खारी पियरे ने 1-1 विकेट निकाले।

Updated on:

04 Oct 2025 10:07 am

Published on:

04 Oct 2025 09:56 am

Hindi News / Sports / Cricket News / क्यों रातोंरात टीम इंडिया ने घोषित कर दी पहली पारी, खेल के तीसरे दिन अचानक बल्लेबाजी करने आ गई वेस्टइंडीज

