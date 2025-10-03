IND vs WI 1st Test: रवींद्र जडेजा ने धोनी को पीछे छोड़ा, टेस्ट में ऐसा करने वाले बने चौथे भारतीय क्रिकेटर

भारत की तरफ से टेस्ट में सर्वाधिक छक्के विकेट-कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने लगाए हैं। पंत ने 47 टेस्ट की 82 इनिंग में 90 छक्के लगाए हैं। इस मामले में दूसरे नंबर पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हैं, जिनके खाते में 103 टेस्ट मैच की 178 इनिंग में 90 छक्के है। तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 67 टेस्ट की 116 इनिंग में 88 छक्के लगाए हैं। रवींद्र जडेजा 86 टेस्ट की 129 इनिंग में 79 छक्के लगाए हैं और वह इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। पांचवें नंबर पर अब पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी है, जिन्होंने 90 टेस्ट की 144 इनिंग में 78 छक्के लगाए हैं।