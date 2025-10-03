IND vs WI 1st Test: रवींद्र जडेजा ने धोनी को पीछे छोड़ा, टेस्ट में ऐसा करने वाले बने चौथे भारतीय क्रिकेटर

रवींद्र जडेजा, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
Most sixes in Tests by Indians: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले की पहली पारी में वेस्टइंडीज को 162 रन पर ऑलआउट करने के बाद दूसरे दिन भारत ने समाचार लिखे जाने तक 112 ओवर में 4 विकेट पर 373 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja)77 और ध्रुव जुरेल 88 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे।
भारतीय उप-कप्तान रवींद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अर्द्धशतकीय पारी के दौरान 5 चौके और 4 छक्के लगाए। इन चार छक्कों की बदौलत भारतीय ऑलराउंडर ने टेस्ट में एमएस धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब टेस्ट क्रिकेट में रवींद्र जडेजा के नाम 79 छक्के हैं। एमएस धोनी के नाम टेस्ट क्रिकेट में 78 छक्के दर्ज हैं। इस तरह रवींद्र जडेजा अब टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं।
भारत की तरफ से टेस्ट में सर्वाधिक छक्के विकेट-कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने लगाए हैं। पंत ने 47 टेस्ट की 82 इनिंग में 90 छक्के लगाए हैं। इस मामले में दूसरे नंबर पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हैं, जिनके खाते में 103 टेस्ट मैच की 178 इनिंग में 90 छक्के है। तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 67 टेस्ट की 116 इनिंग में 88 छक्के लगाए हैं। रवींद्र जडेजा 86 टेस्ट की 129 इनिंग में 79 छक्के लगाए हैं और वह इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। पांचवें नंबर पर अब पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी है, जिन्होंने 90 टेस्ट की 144 इनिंग में 78 छक्के लगाए हैं।
टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने लगाए हैं, जिनके नाम 115 टेस्ट की 206 इनिंग में 136 छक्के हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैकुलम में 107 छक्के (101 टेस्ट, 176 इनिंग), ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट 100 छक्के (96 टेस्ट, 137 इनिंग), न्यूजीलैंड के टिम साउदी 98 छक्के (107 टेस्ट, 156 इनिंग) शामिल हैं।
