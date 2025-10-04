31 साल से जारी टीम इंडिया का दबदबा, अहमदाबाद टेस्ट में बड़ी जीत, लेकिन इन खिलाड़ियों ने बढ़ाई चिंता

IND vs WI 1st Test: भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद में खेले गए वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट को तीन दिन में ही जीत लिया है। शुभमन गिल एंड कंपनी ने पारी और 140 रनों से जीत हासिल की। इस मुकाबले में रवींद्र जडेजा ने गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया तो केएल राहुल और ध्रुव जुरेल ने भी शतकीय पारियां खेलीं। वेस्टइंडीज ने पहली पारी में सिर्फ 162 रन और दूसरी पारी में 146 रन बनाए थे। टीम इंडिया ने 5 विकेट गंवाकर 448 रन पर अपनी पहली पारी घोषित कर दी। दोनों पारियों में मिलकर वेस्टइंडीज 448 रन तक नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से बड़ी हार झेलनी पड़ी।