31 साल से जारी टीम इंडिया का दबदबा, अहमदाबाद टेस्ट में बड़ी जीत, लेकिन इन खिलाड़ियों ने बढ़ाई चिंता

IND vs WI 1st Test Highlights: अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 162 रन बनाए थे और दूसरी पारी में 146 रन पर ढेर हो गई। टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 448 रन बनाकर पहली पारी घोषित कर दी थी।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 04, 2025

IND vs WI 1st test Score

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया की जीत (फोटो- BCCI)

IND vs WI 1st Test: भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद में खेले गए वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट को तीन दिन में ही जीत लिया है। शुभमन गिल एंड कंपनी ने पारी और 140 रनों से जीत हासिल की। इस मुकाबले में रवींद्र जडेजा ने गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया तो केएल राहुल और ध्रुव जुरेल ने भी शतकीय पारियां खेलीं। वेस्टइंडीज ने पहली पारी में सिर्फ 162 रन और दूसरी पारी में 146 रन बनाए थे। टीम इंडिया ने 5 विकेट गंवाकर 448 रन पर अपनी पहली पारी घोषित कर दी। दोनों पारियों में मिलकर वेस्टइंडीज 448 रन तक नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से बड़ी हार झेलनी पड़ी।

31 साल से नहीं हारी टीम इंडिया

इस जीत में रवींद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा योगदान दिया, जिसकी वजह से टीम इंडिया ने 31 साल से वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना अजेय अभियान बरकारार रखा। 1994 के बाद से टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने घर में कोई टेस्ट नहीं गंवाया है। इस दौरान दोनों टीमों ने 11 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 9 टेस्ट भारत के नाम रहे, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए।

टीम इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी जीत

टीम इंडिया की वेस्टंडीज के खिलाफ ये तीसरी सबसे बड़ी जीत है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 162 रन ही बना सकी। मेहमान टीम के लिए जस्टिन ग्रीव्स ने 48 गेंदों में 32 रन की पारी खेली। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 4, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी 448/5 के स्कोर पर घोषित की। मेजबान टीम के लिए सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। इनके अलावा, ध्रुव जुरेल ने 125, जबकि रवींद्र जडेजा ने नाबाद 104 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल ने भारत के खाते में 50 रन का योगदान दिया। वेस्टइंडीज के लिए इस पारी में कप्तान रोस्टन चेज ने 2 विकेट झटके, जबकि जायडेन सील्स, जोमेल वारिकन और खारी पियरे ने एक-एक विकेट लिया।

वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में भी पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं लिया। यह टीम महज 146 रन पर ऑलआउट हो गई। इस पारी में एक बार फिर वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। टीम ने 12 रन पर टैगेनारिन चंद्रपॉल (8) का विकेट गंवा दिया। यहां से विकेटों का पतझड़ लग गया। इस बीच एलिक अथानाजे ने 74 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 38 रन बनाते हुए टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। एलिक के अलावा, जस्टिन ग्रीव्स 25 और जायडेन सील्स 22 रन टीम के खाते में जोड़ सके।

भारत की ओर से रवींद्र जडेजा ने 54 रन देकर 4 शिकार किए, जबकि मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट अपने नाम किए। इनके अलावा, कुलदीप यादव ने 2 विकेट चटकाए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का अंतिम मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

सुदर्शन और बुमराह ने बढ़ाई टेंशन

साई सुदर्शन एक बार फिर फ्लॉप रहे और सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए तो बुमराह पूरे मैच में अपनी पुरानी लय में नजर नहीं आए, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम इंडिया के लिए बड़ी टेंशन है। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलना है और उस दौरे पर गेंदबाजी युनिट की अगुवाई बुमराह करते नजर आ सकते हैं।

