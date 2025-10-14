India vs West Indies 2nd Test Highlights: भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ ही भारत ने सीरीज में वेस्‍टइंडीज का 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया। टीम के हेड कोच गौतम गंभीर आज 14 अक्‍टूबर को 44वां जन्‍मदिन है, उनके लिए ये जीत किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। दिल्‍ली टेस्‍ट में भारत को पांचवें दिन जीत के लिए महज 58 रन की दरकार थी। इससे पहले 121 रन का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने चौथे दिन खेल की समाप्ति तक 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए थे। आखिरी दिन केएल राहुल ने 58 और ध्रुव जुरेल 6 रन पर नाबाद रहते हुए भारत को जीत दिलाई।