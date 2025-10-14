Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

IND vs WI: भारत ने 7 विकेट से जीता दूसरा टेस्‍ट, वेस्‍टइंडीज का 2-0 से सूपड़ा साफ कर गौतम गंभीर को दिया खास तोहफा

IND vs WI 2nd Test Highlights: भारत ने दूसरे टेस्‍ट के आखिरी दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही टीम ने सीरीज में 2-0 से क्‍लीन स्‍वीप करते हुए अपने हेड कोच गौतम गंभीर को बड़ा तोहफा दिया है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 14, 2025

IND vs WI 2nd Test Highlights

वेस्‍टइंडीज के खिलाफ जीत की खुशी मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs West Indies 2nd Test Highlights: भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ ही भारत ने सीरीज में वेस्‍टइंडीज का 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया। टीम के हेड कोच गौतम गंभीर आज 14 अक्‍टूबर को 44वां जन्‍मदिन है, उनके लिए ये जीत किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। दिल्‍ली टेस्‍ट में भारत को पांचवें दिन जीत के लिए महज 58 रन की दरकार थी। इससे पहले 121 रन का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने चौथे दिन खेल की समाप्ति तक 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए थे। आखिरी दिन केएल राहुल ने 58 और ध्रुव जुरेल 6 रन पर नाबाद रहते हुए भारत को जीत दिलाई।

भारत ने 518/5 के स्कोर पर घोषित की पहली पारी 

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 175 रन, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन टीम के खाते में जोड़े। वेस्टइंडीज की ओर से जोमेल वारिकन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए।

विंडीज की दूसरी पारी 248 पर सिमटी

इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में महज 248 रन पर सिमट गई। इस पारी में एलिक एथनाज ने 41 रन बनाए, जबकि शाई होप ने 36 रन की पारी खेली। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए। रवींद्र जडेजा को 3 विकेट हाथ लगे।

वेस्‍टइंडीज ने रखा महज 121 रन का लक्ष्‍य

भारत के पास पहली पारी के आधार पर 270 रन की बढ़त शेष थी। वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर टीम इंडिया को जीत के लिए 121 रन का टारगेट दिया। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी एक बार फिर शुरुआत में लड़खड़ा गई थी, लेकिन सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने शाई होप के साथ तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। कैंपबेल 115 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शाई होप ने 103 रन की पारी खेली। भारत की ओर से इस पारी में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह के हाथ 3-3 विकेट लिए।

भारत ने 7 विकेट से दर्ज की जीत

आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने महज 9 रन पर यशस्वी जायसवाल (8) का विकेट गंवा दिया था। जायसवाल ने 2 चौके लगाते हुए 8 रन बनाए। इसके बाद केएल राहुल ने साई सुदर्शन के साथ चौथे दिन का खेल खत्‍म होने तक दूसरे विकेट के लिए 54 रन की अटूट साझेदारी करते हुए भारत को जीत की दहलीज पर ला दिया है। आखिरी दिन साई सुदर्शन 39 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 13 रन पर शुभमन गिल भी चलते बने। हालांकि केएल राहुल नाबाद 58 रन और ध्रुव जुरेल ने नाबाद 6 रन बनाते हुए भारत की सात विकेट से जीत सुनिश्चित की।

Updated on:

14 Oct 2025 10:44 am

Published on:

14 Oct 2025 10:35 am

