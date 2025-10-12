कुलदीप यादव के पंजे में फंसी वेस्टइंडीज 248 रन पर ढेर, भारत ने दिया फॉलोऑन, क्लीन स्वीप की राह पर टीम इंडिया

IND vs WI 2nd Test Day 3 Highlights: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच दिल्‍ली के अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में तीसरे दिन भारत ने वेस्टइंडीज की पहली पारी को महज 248 रन पर समेटते हुए पहली पारी के आधार पर 270 रन से बढ़त हासिल कर ली है। भारत की पारी में जहां यशस्‍वी जायसवाल और शुभमन गिल के बल्‍ले से शतक देखने को मिले। वहीं, वेस्‍टइंडीज की पारी के दौरान कुलदीप यादव ने पांच विकेट हॉल अपने नाम किया है। इसके साथ ही वेस्‍टइंडीज की टीम फॉलोऑन बचाने में असफल रही है। अब उस पर लगातार दूसरे टेस्‍ट में भी पारी से हार के साथ क्‍लीन स्‍वीप का खतरा मंडरा रहा है।