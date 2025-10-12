Patrika LogoSwitch to English

कुलदीप यादव के पंजे में फंसी वेस्टइंडीज 248 रन पर ढेर, भारत ने दिया फॉलोऑन, क्लीन स्वीप की राह पर टीम इंडिया

IND vs WI 2nd Test Highlights: भारत और वेस्टइंडीज टेस्‍ट के तीसरे दिन कैरेबियाई टीम महज 248 रन पर ऑलआउट हो गई है। वहीं, भारत ने अपनी पहली पारी 518 के स्‍कोर पर घोषित की थी। भारत ने वेस्‍टइंडीज को फॉलोऑन दिया है, वह अभी भी 270 रन पीछे है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 12, 2025

IND vs WI 2nd Test Highlights

IND vs WI 2nd Test Highlights: वेस्‍टइंडीज को ऑलआउट करने की खुशी मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

IND vs WI 2nd Test Day 3 Highlights: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच दिल्‍ली के अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में तीसरे दिन भारत ने वेस्टइंडीज की पहली पारी को महज 248 रन पर समेटते हुए पहली पारी के आधार पर 270 रन से बढ़त हासिल कर ली है। भारत की पारी में जहां यशस्‍वी जायसवाल और शुभमन गिल के बल्‍ले से शतक देखने को मिले। वहीं, वेस्‍टइंडीज की पारी के दौरान कुलदीप यादव ने पांच विकेट हॉल अपने नाम किया है। इसके साथ ही वेस्‍टइंडीज की टीम फॉलोऑन बचाने में असफल रही है। अब उस पर लगातार दूसरे टेस्‍ट में भी पारी से हार के साथ क्‍लीन स्‍वीप का खतरा मंडरा रहा है।

जायसवाल और गिल ने ठोके शतक

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की। इस पारी में भारत के लिए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 175 रन बनाए, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन बनाए। उनके अलावा साई सुदर्शन ने 87, नितीश रेड्डी ने 43 रन और ध्रुव जुरेल ने 44 रन टीम के खाते में जोड़े। विपक्षी टीम की ओर से जोमेल वारिकन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि रोस्टन चेज ने एक विकेट अपने नाम किया।

81.5 ओवरों का ही सामना कर सकी वेस्‍टइंडीज

इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 81.5 ओवरों का ही सामना कर सकी। इस टीम ने 21 के स्कोर पर जॉन कैंपबेल (10) के रूप में अपना बड़ा विकेट गंवा दिया था। हालांकि, इसके बाद टैगेनारिन चंद्रपॉल (34) ने एलिक एथनाज के साथ दूसरे विकेट के लिए 66 रन जुटाते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके आउट होते ही टीम बिखरने लगी।

वेस्टइंडीज ने 175 के स्कोर तक 8 विकेट गंवाए

वेस्टइंडीज ने 175 के स्कोर तक 8 विकेट गंवा दिए थे। यहां से खैरी पियरे (23) ने एंडरसन फिलिप्स (नाबाद 24) के साथ नौवें विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 200 के पार पहुंचाया। इनके अलावा, एलिक एथनाज ने 41 रन बनाए, जबकि शाई होप ने 36 रन टीम के खाते में जोड़े।

कुलदीप यादव ने खोला पंजा

भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 82 रन देकर सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट चटकाए। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने 1-1 विकेट हासिल किया। टीम इंडिया सीरीज का पहला मैच पारी और 140 रन से अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में भारत की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप करने की है।

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Updated on:

12 Oct 2025 01:38 pm

Published on:

12 Oct 2025 01:21 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / कुलदीप यादव के पंजे में फंसी वेस्टइंडीज 248 रन पर ढेर, भारत ने दिया फॉलोऑन, क्लीन स्वीप की राह पर टीम इंडिया

क्रिकेट

खेल

