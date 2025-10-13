Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI: भारत के खिलाफ 11वें नंबर पर उतरे जेडन सील्स, और तोड़ डाला 21 साल पुराना यह रिकॉर्ड

IND vs WI, 2nd Test: जेडन सील्स ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में 67 गेंद में 32 रन की पारी खेली।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 13, 2025

Jayden Seales

जेडन सील्स, क्रिकेटर, वेस्टइंडीज (Photo Credit- IANS)

IND vs WI, 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की तरफ से दूसरी इनिंग में सोमवार यानी 13 अक्टूबर को 24 वर्षीय जेडन सील्स (Jayden Seales) 11वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने 67 गेंद में 32 रन की पारी खेली, जिसमें एक चौके और एक छक्के लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने आखिरी विकेट के तौर पर जस्टिन ग्रीव्स के साथ 132 गेंद में 79 रन की साझेदारी भी की। जस्टिन ग्रीव्स 85 गेंद में 3 चौके संग 50 रन बनाकर नॉटआउट रहे हैं।

टेस्ट में जेडन सील्स की 32 रन की यह पारी भारत के खिलाफ दूसरी इनिंग में 11वें नंबर के बल्लेबाज की ओर से बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड बांग्लादेश के तल्हा जुबैर के नाम था। तल्हा जुबैर ने 2004 में चटगांव में खेले गए भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में 11वें नंबर पर 24 गेंद में 31 रन बनाया था। जहां तक ​​वेस्टइंडीज की बात है तो भारत के खिलाफ मैरून में पिछला रिकॉर्ड देवेन्द्र बिशू के नाम था। बिशू ने जून 2011 में किंग्स्टन में 33 गेंदों पर 26 रन बनाए थे।

भारत के खिलाफ टेस्ट की दूसरी इनिंग में 11वें खिलाड़ी का सर्वोच्च स्कोर

बल्लेबाजटीमरनगेंदवेन्यूवर्ष
जेडन सील्सवेस्टइंडीज3267दिल्ली2025
तल्हा जुबैरबांग्लादेश3124चटगांव2004
एलन हर्स्टऑस्ट्रेलिया2623ब्रिस्बेन1977
एलन डोनाल्डसाउथ अफ्रीका2635डरबन1996
देवेंद्र बिशूवेस्टइंडीज2633किंग्सटन2011

वैसे टेस्ट क्रिकेट में 11वें नंबर के बल्लेबाज के तौर दूसरी पारी में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड पाकिस्तान के वसीम बारी के नाम है। वसीम बारी ने फरवरी 1977 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरी पारी में 11वें नंबर के बल्लेबाज के तौर पर 60 रन बनाकर नाबाद रहे थे।

टेस्ट की दूसरी इनिंग में 11वें नंबर के बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर

बल्लेबाजटीमरनगेंदवेन्यूवर्ष
वसीम बारीपाकिस्तान60*-ब्रिजटाउन1977
शेन शिलिंगफोर्डवेस्टइंडीज 53*29किंग्सटन2014
आर्थर मैलीऑस्ट्रेलिया46*81सिडनी 1924
वार्विक ऑर्मस्ट्रांगऑस्ट्रेलिया45*-मेलबर्न1902
मलिंडा पुष्पकुमाराश्रीलंका42*40कोलंबो (SSC)2018

टेस्ट क्रिकेट के 148 साल के इतिहास में 11वें नंबर के किसी भी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया है। टेस्ट क्रिकेट में 11 वें नंबर के बल्लेबाज के तौर पर सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के एस्टन आगर के नाम है। उन्होंने 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट मैच में 98 रन की पारी खेली थी।

