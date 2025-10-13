IND vs WI: भारत के खिलाफ 11वें नंबर पर उतरे जेडन सील्स, और तोड़ डाला 21 साल पुराना यह रिकॉर्ड

IND vs WI, 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की तरफ से दूसरी इनिंग में सोमवार यानी 13 अक्टूबर को 24 वर्षीय जेडन सील्स (Jayden Seales) 11वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने 67 गेंद में 32 रन की पारी खेली, जिसमें एक चौके और एक छक्के लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने आखिरी विकेट के तौर पर जस्टिन ग्रीव्स के साथ 132 गेंद में 79 रन की साझेदारी भी की। जस्टिन ग्रीव्स 85 गेंद में 3 चौके संग 50 रन बनाकर नॉटआउट रहे हैं।