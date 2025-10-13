Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI 2nd Test: चौथे दिन टीम इंडिया की जीत में रोड़ा बने ये 2 खिलाड़ी, आखिरी दिन क्लीन स्वीप कंफर्म

IND vs WI 2nd Test Day 4 Highlights: दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 1 विकेट गंवाकर 63 रन बना लिए थे और उन्हें जीत के लिए 58 रन की जरूरत है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 13, 2025

India vs West Indies

भारत बनाम वेस्टइंडीज (फोटो- IANS)

IND vs WI 2nd Test Day 4 Score Update: भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट में जीत से महज 58 रन दूर है। 121 रन का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने चौथे दिन की समाप्ति तक 1 विकेट खोकर 63 रन बना लिए हैं। भारत की निगाहें सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप पर हैं। मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 175 रन, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन टीम के खाते में जोड़े। वेस्टइंडीज की ओर से जोमेल वारिकन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए।

जवाब में वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में महज 248 रन पर सिमट गई। इस पारी में एलिक एथनाज ने 41 रन बनाए, जबकि शाई होप ने 36 रन की पारी खेली। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए। रवींद्र जडेजा को 3 विकेट हाथ लगे। भारत के पास पहली पारी के आधार पर 270 रन की बढ़त शेष थी। वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर टीम इंडिया को जीत के लिए 121 रन का टारगेट दिया।

आखिरी विकेट के लिए जोड़े 79 रन

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी एक बार फिर शुरुआत में लड़खड़ा गई थी, लेकिन सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने शाई होप के साथ तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। कैंपबेल 115 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शाई होप ने 103 रन की पारी खेली। इनके अलावा, जस्टिन ग्रीव्स ने 50 रन बनाए। कप्तान रोस्टन चेज ने टीम के खाते में 40 रन का योगदान दिया। टीम इंडिया ने 311 के स्कोर पर 9 विकेट चटका दिए थे लेकिन ग्रीव्स और जेडन सील्स ने 10वें विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी की, जिससे चौथे टीम इंडिया के मैच जीतने की उम्मीदों पर पानी फिर गया।

भारत की ओर से इस पारी में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह के हाथ 3-3 विकेट लगे, जबकि मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट निकाले। रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने 1-1 सफलताएं हासिल कीं। आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने महज 9 रन पर यशस्वी जायसवाल (8) का विकेट गंवा दिया था। जायसवाल ने 2 चौके लगाते हुए 8 रन बनाए। इसके बाद केएल राहुल ने साई सुदर्शन के साथ दूसरे विकेट के लिए 54 रन की अटूट साझेदारी करते हुए भारत को जीत की दहलीज पर ला दिया है। राहुल 25, जबकि साई सुदर्शन 30 रन बनाकर नाबाद हैं।

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

13 Oct 2025 06:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI 2nd Test: चौथे दिन टीम इंडिया की जीत में रोड़ा बने ये 2 खिलाड़ी, आखिरी दिन क्लीन स्वीप कंफर्म

