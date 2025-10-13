IND vs WI 2nd Test: चौथे दिन टीम इंडिया की जीत में रोड़ा बने ये 2 खिलाड़ी, आखिरी दिन क्लीन स्वीप कंफर्म

IND vs WI 2nd Test Day 4 Score Update: भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट में जीत से महज 58 रन दूर है। 121 रन का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने चौथे दिन की समाप्ति तक 1 विकेट खोकर 63 रन बना लिए हैं। भारत की निगाहें सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप पर हैं। मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 175 रन, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन टीम के खाते में जोड़े। वेस्टइंडीज की ओर से जोमेल वारिकन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए।