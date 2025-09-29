Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI, Test Series: भारत से भिड़ंत से पहले वेस्टइंडीज को झटका, 124 टेस्ट विकेट लेने वाला घातक गेंदबाज सीरीज से बाहर

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 02 से 06 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 29, 2025

Alzarri Joseph

अल्जारी जोसेफ, क्रिकेटर, वेस्टइंडीज (Photo Credit- ICC)

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अगले महीने से दो मैचों की टेस्ट सीरीज होनी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 02 से 06 अक्टूबर तक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस अहम मुकाबले से पहले ही वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, 40 टेस्ट की 75 पारी में 3.69 की इकॉनमी से 124 विकेट झटकने वाले 28 वर्षीय तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ बैक इंजरी की वजह से भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट वेस्टइंडीज की तरफ से उनकी चोट के संबंध में सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी गई है।

टेस्ट क्रिकेट में अनकैप्ड जेडीया ब्लेड्स को अल्जारी जोसेफ की जगह दो मैचों की टेस्ट टीम में जगह दी गई हैं। मौजूदा वक्त में जेडीय ब्लेड्स शारजाह में नेपाल का सामना करने लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। संयुक्त अरब अमीरात के बाद वह भारत में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम संग जुड़ जाएंगे। उन्होंने पिछले वर्ष वेस्टइंडीज टीम की तरफ से वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में अब तक सात मैच खेले हैं।

वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने यह भी बताया कि उन्होंने शुरुआत में जोसेफ के रिप्लेसमेंट के लिए जेसन होल्डर से संपर्क किया था। हालांकि, ऑलराउंडर ने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए चयन से इनकार कर दिया।

रोस्टन चेज की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज टीम अक्टूबर में भारत में दो टेस्ट मैच खेलेगी और 1994 के बाद देश में अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल करने की उम्मीद करेगी। वहीं, भारतीय कप्तान शुभमन गिल की पहली घरेलू सीरीज होगी। इससे पहले भारत ने इंग्लैंड में 2-2 से ड्रॉ खेला था, जबकि वेस्टइंडीज को आखिरी बार सबसे लंबे प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0-3 से टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में जहां भारत तीसरे स्थान पर है, वहीं वेस्टइंडीज छठे स्थान पर है।

Updated on:

29 Sept 2025 07:52 pm

Published on:

29 Sept 2025 07:36 pm

