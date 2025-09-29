IND vs WI, Test Series: भारत से भिड़ंत से पहले वेस्टइंडीज को झटका, 124 टेस्ट विकेट लेने वाला घातक गेंदबाज सीरीज से बाहर

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अगले महीने से दो मैचों की टेस्ट सीरीज होनी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 02 से 06 अक्टूबर तक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस अहम मुकाबले से पहले ही वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, 40 टेस्ट की 75 पारी में 3.69 की इकॉनमी से 124 विकेट झटकने वाले 28 वर्षीय तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ बैक इंजरी की वजह से भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट वेस्टइंडीज की तरफ से उनकी चोट के संबंध में सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी गई है।