टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम के ऐलान से पहले चोटिल हुआ तेज गेंदबाज

Prasidh Krishna: वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया अगले महीने घरेलू सरजमीं पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इस मुकाबले के लिए टीम का चयन किया जाना है, लेकिन इससे पहले ही टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, लखनऊ में भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच दूसरे अनौपचारिक टेस्ट के दौरान तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के हेलमेट पर गेंद लग गई, हालांकि उन्होंने अनिवार्य कनकशन जांच के बाद भी बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन तीन ओवर बाद वह पवेलियन लौट गए। उस वक्त क्रीज पर उनकी जगह मोहम्मद सिराज आए।