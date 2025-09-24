टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम के ऐलान से पहले चोटिल हुआ तेज गेंदबाज

Prasidh Krishna: वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया अगले महीने घरेलू सरजमीं पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इस मुकाबले के लिए टीम का चयन किया जाना है, लेकिन इससे पहले ही टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, लखनऊ में भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच दूसरे अनौपचारिक टेस्ट के दौरान तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के हेलमेट पर गेंद लग गई, हालांकि उन्होंने अनिवार्य कनकशन जांच के बाद भी बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन तीन ओवर बाद वह पवेलियन लौट गए। उस वक्त क्रीज पर उनकी जगह मोहम्मद सिराज आए।
बाद में जब ऑस्ट्रेलिया-ए के 420 के जवाब में भारत-ए 194 रन पर ऑलआउट से पहले कनकशन सब्सीट्यूट के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा के स्थान पर अंतिम बल्लेबाज के रूप में यश ठाकुर आए। मेडिकल टीम ने अभी तक प्रसिद्ध कृष्णा की चोट की गंभीरता का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उन पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। इसकी वजह यह है कि भारत के चयनकर्ता वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी दो मैचों की घरेलू सीरीज के लिए टेस्ट टीम की घोषणा करने वाले हैं।
इंग्लैंड दौरा प्रसिद्ध कृष्णा के रेड-बॉल करियर में एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने तीन मैचों में 37.07 की औसत से 14 विकेट लिए और शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को परेशान करने में सक्षम हिट-द-डेक गेंदबाज के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।
वहीं ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ दो मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज उनका प्रदर्शन सामान्य रहा है। भारत-ए की तरफ से ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ पहले मैच में 21 ओवर में 90 रन पर 0 विकेट, उसके बाद दूसरे मैच की पहली पारी में 17 ओवर में 76 रन पर 1 विकेट चटकाए हैं। लखनऊ में दूसरे दिन स्टंप्स के समय ऑस्ट्रेलिया-ए ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 16 रन बना लिए थे और अभी भी मजबूत बढ़त बनाए हुए है।
भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच पहला अनौपचारिक टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। मौजूदा मैच के बाद, भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए कानपुर में तीन अनाधिकारी वनडे मैच खेलेंगे।