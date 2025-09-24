पाकिस्तान खिलाड़ियों के लिए मुझे बुरा लगता है….एशिया कप में खराब प्रदर्शन पर पूर्व भारतीय गेंदबाज ने कही यह बात

IND vs PAK, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रदर्शन भारत के खिलाफ अच्छा नहीं रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट में हुए दोनों ही मुकाबलों में भारतीय टीम से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। इन सबके बीच पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने राज शमानी के पॉडकास्ट में पड़ोसी मुल्क की क्रिकेट टीम के बारे में खुलकर बाती की और कहा कि भारत के पास हर प्रारूप में विश्व स्तरीय क्रिकेटर हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास इस तरह की कोई टीम नहीं है, जो शीर्ष स्तर पर लगातार चुनौती पेश कर सके।