पाकिस्तान खिलाड़ियों के लिए मुझे बुरा लगता है….एशिया कप में खराब प्रदर्शन पर पूर्व भारतीय गेंदबाज ने कही यह बात

Asia Cup 2025: भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक दो मैच खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 24, 2025

Ind vs PAK
भारत बनाम पाकिस्तान (File Photo - IANS)

IND vs PAK, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रदर्शन भारत के खिलाफ अच्छा नहीं रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट में हुए दोनों ही मुकाबलों में भारतीय टीम से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। इन सबके बीच पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने राज शमानी के पॉडकास्ट में पड़ोसी मुल्क की क्रिकेट टीम के बारे में खुलकर बाती की और कहा कि भारत के पास हर प्रारूप में विश्व स्तरीय क्रिकेटर हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास इस तरह की कोई टीम नहीं है, जो शीर्ष स्तर पर लगातार चुनौती पेश कर सके।

अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के दौरान दोनों टीमों पर दबाव बहुत रहता है। लेकिन यह उन दिनों कहीं ज्यादा हुआ करता था, जब वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, सकलैन मुस्ताक, शाहिद अफरीदी जैसे ..ग्रेट प्लेयर होते थे।

इस मौके पर 37 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दोनों टीमों के क्षमताओं और बुनियादी सुविधाओं की तुलना की, जोकि स्पष्ट तौर पर भारत को पाकिस्तान पर स्पष्ट बढ़त प्रदान करती है। उन्होंने कहा, ''हमारे पास जिस तरह की प्रतिभा, अनुभव और बुनियादी ढांचा है, वे (पाकिस्तान) इसके आसपास भी नहीं हैं।”

ये भी पढ़ें

ICC T20 Rankings: अभिषेक शर्मा के आसपास भी नहीं फटक रहा दुनिया का कोई बल्लेबाज, इतने महीनों से हैं नंबर-1
क्रिकेट
Abhishek Sharma with Shubman Gill

इशांत शर्मा भारत से भिड़ंत के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पड़ने वाले दबाव का मूल्यांकन करते हुए कहते हैं, 'पाकिस्तान पर पहले से ही इतना दबाव है, वे हमसे ज्यादा संभालते हैं? अगर आप मैचों पर नजर डालें तो भीड़ में उनके प्रशंसक स्टैंड से उनके पीछे चिल्ला रहे हैं। वास्तव में कुछ मौकों पर मैं उनके लिए बुरा महसूस करता हूं।'

इशांत शर्मा का बयान ऐसे समय में आया है, जब श्रीलंका को सुपर-4 में हराकर पाकिस्तान ने एशिया कप फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कायम रखी हैं। सलमान आगा की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम एशिया कप में भारत से लगातार दो शिकस्त झेलने के बाद आलोचकों के निशाने पर बनी हुई है। पाकिस्तान की टीम अब सुपर-4 में अगला मुकाबला बांग्लादेश से खेलेगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला 25 सितंबर को दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

अगर एशिया कप फाइनल में हमारा मैच हुआ तो हम देख लेंगे…भारतीय कप्तान को पाक गेंदबाज का खुला चैलेंज
क्रिकेट
Shaheen Shah Afridi

एशिया कप 2025

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

24 Sept 2025 06:47 pm

