क्रिकेट

अगर एशिया कप फाइनल में हमारा मैच हुआ तो हम देख लेंगे…भारतीय कप्तान को पाक गेंदबाज का खुला चैलेंज

Asia Cup 2025: डिफेंडिंग चैंपियन भारत एशिया कप में अब तक अजेय है। उसने अब तक अपने सभी मुकाबले जीते हैं। जिस तरह भारतीय टीम का अब तक का प्रदर्शन रहा है, उससे फाइनल में उसके पहुंचने की प्रबल संभावना है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 24, 2025

Shaheen Shah Afridi
शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तानी क्रिकेटर (File Photo Credit - IANS)

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के अपने दूसरे सुपर-4 मुकाबले में श्रीलंका पर 5 विकेट से जीत के बाद पाकिस्तान के हौंसले बुलंद हैं। अब वह 25 सितंबर को होने वाले मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर एशिया कप फाइनल में खेलने की उम्मीदें लगाए हुए है। इसी बीच पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को अब प्रतिद्वंद्विता नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय टीम का दबदबा है।

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के अपने आखिरी सुपर-4 मुकाबले से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के बयान से पल्ला झाड़ लिया और इस पर किसी तरह की टिप्पणी से इनकार किया। 25 वर्षीय तेज गेंदबाज ने कहा, वह उनका विचार है। जब हम मिलेंगे, तब देखेंगे क्या है, क्या नहीं है। तब हम देख लेंगे। हम यह एशिया कप जीतने आए हैं। उसके लिए पूरी तरह मेहनत करेंगे। उन्होंने जोर देते हुए यह भी कहा कि ना तो भारत फाइनल में पहुंचा है और ना ही हम (पाकिस्तान)। अगर फाइनल में हमारा मैच हुआ तो हम देख लेंगे।

एशिया कप 2025 में दो बार भारत से हारा पाकिस्तान

एशिया कप 2025 में अब तक भारत और पाकिस्तान की टीमें दो बार आमने-सामने हुई। दोनों ही बार भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर पाकिस्तान को शिकस्त दी। एशिया कप के ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया और सुपर-4 मैच में 5 विकेट से जीत दर्ज की। इन दोनों मुकाबलों में दोनों टीमों के बीच खूब तनातनी देखने को मिली, जिसमें हैंडशेक और गन सेलिब्रेशन खूब चर्चा में रहे।

भारत बनाम पाकिस्तान (IND vs PAK): Head To Head in T20I

भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल 15 टी-20 मैच खेले गए है। इन मुकाबलों में भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जहां 11 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में जीत दर्ज की है, वहीं उसे 3 मैच में शिकस्त भी झेलनी पड़ी है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला टाई रहा है।

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

