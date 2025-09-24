अगर एशिया कप फाइनल में हमारा मैच हुआ तो हम देख लेंगे…भारतीय कप्तान को पाक गेंदबाज का खुला चैलेंज

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के अपने आखिरी सुपर-4 मुकाबले से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के बयान से पल्ला झाड़ लिया और इस पर किसी तरह की टिप्पणी से इनकार किया। 25 वर्षीय तेज गेंदबाज ने कहा, वह उनका विचार है। जब हम मिलेंगे, तब देखेंगे क्या है, क्या नहीं है। तब हम देख लेंगे। हम यह एशिया कप जीतने आए हैं। उसके लिए पूरी तरह मेहनत करेंगे। उन्होंने जोर देते हुए यह भी कहा कि ना तो भारत फाइनल में पहुंचा है और ना ही हम (पाकिस्तान)। अगर फाइनल में हमारा मैच हुआ तो हम देख लेंगे।