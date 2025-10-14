Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

IND vs WI : भारत ने टेस्ट में वेस्टइंडीज का 2-0 से किया सूपड़ा साफ, इस मामले में साउथ अफ्रीका की बराबरी की

IND vs WI: 2011 के बाद यह पहली बार था कि भारत और वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज का मैच 5वें दिन तक चला।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 14, 2025

Team India

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

IND vs WI: भारत ने दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही उसने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज का 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया। भारत ने पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराया था। इस तरह भारतीय क्रिकेट टीम ने एक ही टीम के खिलाफ लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीत के साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। भारत को आखिरी बार वेस्टइंडीज से टेस्ट सीरीज में 2002 में शिकस्त झेलनी पड़ी थी। साउथ अफ्रीका भी 1999 से 2024 के बीच वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीत चुकी है।

वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ कप्तान के तौर पर शुभमन गिल की घरेलू मैदान पर पहली टेस्ट सीरीज थी। टेस्ट सीरीज में भारत की 2-0 से जीत सबसे लंबे प्रारूप में कप्तान के रूप में शुभमन गिल की पहली जीत है। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर टीम को 2-2 से सीरीज ड्रॉ कराई थी।

विपक्षी टीम के खिलाफ लगातार सबसे अधिक टेस्ट सीरीज जीत

भारत की लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीत vs वेस्टइंडीज (2002-25)
साउथ अफ्रीका की लगातार 10 टेस्ट सीरीज vs वेस्टइंडीज (1998-24)
ऑस्ट्रेलिया की लगातार 9 टेस्ट सीरीज जीत vs वेस्टइंडीज (2000-22)
ऑस्ट्रेलिया की लगातार 8 टेस्ट सीरीज जीत vs इंग्लैंड (1989-2003)
श्रीलंका की लगातार 8 टेस्ट सीरीज जीत vs जिम्बाब्वे (1996-20)

2011 के बाद यह पहली बार था कि भारत और वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज का मैच 5वें दिन तक चला। वहीं 1948 से दोनों टीमों ने अब तक कुल 102 टेस्ट खेले हैं। इनमें वेस्टइंडीज ने 30 मुकाबले और भारत ने 25 मैच जीते है, जबकि 47 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच की बात करें तो भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पहली पारी घोषित कर दी थी। वहीं, इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 248 रन पर सिमट गई थी। इस तरह भारत ने पहली पारी के आधार पर 270 रन की बढ़त बनाई थी और वेस्टइंडीज को फॉलोऑन खेलने को मजबूर किया। वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर मेजबान को 121 रन का लक्ष्य दिया, जिसे भारतीय टीम ने 7 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया।

IND vs WI: भारत ने 7 विकेट से जीता दूसरा टेस्‍ट, वेस्‍टइंडीज का 2-0 से सूपड़ा साफ कर गौतम गंभीर को दिया खास तोहफा
क्रिकेट
IND vs WI 2nd Test Highlights

