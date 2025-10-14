IND vs WI : भारत ने टेस्ट में वेस्टइंडीज का 2-0 से किया सूपड़ा साफ, इस मामले में साउथ अफ्रीका की बराबरी की

IND vs WI: भारत ने दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही उसने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज का 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया। भारत ने पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराया था। इस तरह भारतीय क्रिकेट टीम ने एक ही टीम के खिलाफ लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीत के साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। भारत को आखिरी बार वेस्टइंडीज से टेस्ट सीरीज में 2002 में शिकस्त झेलनी पड़ी थी। साउथ अफ्रीका भी 1999 से 2024 के बीच वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीत चुकी है।