ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, जानें कौन बना कप्तान और किन्हें मिला मौका

शेफाली वर्मा को टीम में जगह नहीं दी गई है, जबकि रेणुका सिंह ठाकुर की टीम में वापसी हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 14 से 20 सितंबर तक तीन मैचों की महिला वनडे सीरीज खेली जाएगी, जो ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अहम मानी जा रही है।