ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, जानें कौन बना कप्तान और किन्हें मिला मौका

IND W vs AUS W ODI Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 14 से 20 सितंबर तक तीन मैचों की महिला वनडे सीरीज खेली जाएगी, जो ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अहम मानी जा रही है।

Satya Brat Tripathi

Aug 19, 2025

भारतीय महिला क्रिकेटर (Photo Credit- IANS)

IND W vs AUS W ODI Series: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी महिला वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय टीम की बागडोर एक बार फिर हरमनप्रीत के हाथों में होगी जबकि स्मृति मंधान टीम की उप-कप्तान बनाया गया है।

शेफाली वर्मा को टीम में जगह नहीं दी गई है, जबकि रेणुका सिंह ठाकुर की टीम में वापसी हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 14 से 20 सितंबर तक तीन मैचों की महिला वनडे सीरीज खेली जाएगी, जो ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अहम मानी जा रही है।

बता दें कि आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान का आगाज श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले से करेगी।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वनडे सीरीज के लिए भारत स्क्वाड-

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), स्नेह राणा।

Published on:

19 Aug 2025 04:37 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, जानें कौन बना कप्तान और किन्हें मिला मौका

