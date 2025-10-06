मेरे गांव के लोगों को… पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जिताने के बाद क्रांति गौड़ का दिल जीत लेने वाला बयान

प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद क्रांति गौड़ ने कहा कि विश्व कप मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे गांव के लोगों को इस पर गर्व होगा। उन्होंने मैच देखने के लिए गांव में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई है। 22 साल की क्रांति गौड़ मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के घुवारा से संबंध रखती हैं। क्रांति के राष्ट्रीय टीम में आने के बाद उनका मूल स्थान चर्चा में आ गया है। दाएं हाथ की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने 10 ओवर में मात्र 20 रन देकर 3 विकेट लिए और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की धमाकेदार जीत में बड़ी भूमिका निभाई।