मेरे गांव के लोगों को… पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जिताने के बाद क्रांति गौड़ का दिल जीत लेने वाला बयान

प्लेयर ऑफ द मैच क्रांति गौड़। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCIWomen)
IND W vs PAK W Match Highlights: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के तहत रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में क्रांति गौड़ ने घातक गेंदबाजी से भारत की जीत की राह आसान की। उन्होंने 10 ओवर में महज 20 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए। उन्हें इस बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद क्रांति गौड़ ने कहा कि विश्व कप मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे गांव के लोगों को इस पर गर्व होगा। उन्होंने मैच देखने के लिए गांव में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई है। 22 साल की क्रांति गौड़ मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के घुवारा से संबंध रखती हैं। क्रांति के राष्ट्रीय टीम में आने के बाद उनका मूल स्थान चर्चा में आ गया है। दाएं हाथ की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने 10 ओवर में मात्र 20 रन देकर 3 विकेट लिए और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की धमाकेदार जीत में बड़ी भूमिका निभाई।
मैच की बात करें तो, टॉस गंवाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे। स्मृति मंधाना ने 23 और प्रतीका रावल ने 31 रन बनाए। जेमिमा रोड्रिग्स ने 32, दीप्ति शर्मा ने 25 और स्नेह राणा ने 20 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने आखिरी ओवरों में 20 गेंद पर 2 छक्के और 3 चौके की मदद से नाबाद 35 रन बनाकर भारत को 247 तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। हरलीन देओल ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए।
भारत के 248 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम 43 ओवर में महज 159 पर सिमट गई। पाकिस्तान की ओर से सिद्रा अमीन सबसे ज्यादा 106 गेंद पर 1 छक्का और 9 चौके की मदद से 81 रन की पारी खेली। वहीं, नतालिया परवेज ने 46 गेंद पर 33 रन बनाए। इन दोनों के अलावा सिद्रा नवाज ने 14 रन बनाए। अन्य बल्लेबाज दो अंकों तक नहीं पहुंच सकीं। क्रांति गौड़ के अलावा दीप्ति शर्मा ने 9 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट लिए। स्नेह राणा ने 2 विकेट लिए।
