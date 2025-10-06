Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

मेरे गांव के लोगों को… पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जिताने के बाद क्रांति गौड़ का दिल जीत लेने वाला बयान

IND W vs PAK W Match Highlights: आईसीसी महिला विश्‍व कप 2025 में भारत ने पाकिस्‍तान के खिलाफ 88 रनों से बड़ी जीत दर्ज की है। इस मैच में क्रांति गौड़ ने पाकिस्‍तान को शुरुआती झटके देकर उसे बैकफुट पर धकेल दिया। इस शानदार प्रदर्शन के लिए क्रांति को प्‍लेयर ऑफ मैच के अवार्ड से नवाजा गया।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 06, 2025

IND W vs PAK W Match Highlights

प्‍लेयर ऑफ द मैच क्रांति गौड़। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCIWomen)

IND W vs PAK W Match Highlights: आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 के तहत रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में क्रांति गौड़ ने घातक गेंदबाजी से भारत की जीत की राह आसान की। उन्‍होंने 10 ओवर में महज 20 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए। उन्हें इस बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

गांव वालों ने मैच देखने के लिए बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई है- क्रांति गौड़

प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद क्रांति गौड़ ने कहा कि विश्व कप मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे गांव के लोगों को इस पर गर्व होगा। उन्होंने मैच देखने के लिए गांव में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई है। 22 साल की क्रांति गौड़ मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के घुवारा से संबंध रखती हैं। क्रांति के राष्ट्रीय टीम में आने के बाद उनका मूल स्थान चर्चा में आ गया है। दाएं हाथ की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने 10 ओवर में मात्र 20 रन देकर 3 विकेट लिए और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की धमाकेदार जीत में बड़ी भूमिका निभाई।

ऋचा घोष ने 247 के स्‍कोर तक पहुंचाया

मैच की बात करें तो, टॉस गंवाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे। स्मृति मंधाना ने 23 और प्रतीका रावल ने 31 रन बनाए। जेमिमा रोड्रिग्स ने 32, दीप्ति शर्मा ने 25 और स्नेह राणा ने 20 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने आखिरी ओवरों में 20 गेंद पर 2 छक्के और 3 चौके की मदद से नाबाद 35 रन बनाकर भारत को 247 तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। हरलीन देओल ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए।

 दीप्ति ने भी चटकाए तीन विकेट

भारत के 248 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम 43 ओवर में महज 159 पर सिमट गई। पाकिस्तान की ओर से सिद्रा अमीन सबसे ज्‍यादा 106 गेंद पर 1 छक्का और 9 चौके की मदद से 81 रन की पारी खेली। वहीं, नतालिया परवेज ने 46 गेंद पर 33 रन बनाए। इन दोनों के अलावा सिद्रा नवाज ने 14 रन बनाए। अन्य बल्लेबाज दो अंकों तक नहीं पहुंच सकीं। क्रांति गौड़ के अलावा दीप्ति शर्मा ने 9 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट लिए। स्नेह राणा ने 2 विकेट लिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

06 Oct 2025 07:11 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मेरे गांव के लोगों को… पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जिताने के बाद क्रांति गौड़ का दिल जीत लेने वाला बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

भारत से हार के बाद फूटा पाकिस्तानी कप्तान का गुस्सा, अपनी इन प्लेयर्स पर फोड़ा हार का ठीकरा

IND W vs PAK W Match Highlights
क्रिकेट

भारत-पाकिस्तान मैच के बाद फिर नहीं मिले हाथ, टीम इंडिया ने 88 रन से रौंदा

IND W vs PAK W Match Highlights
क्रिकेट

पाकिस्तान स्पिनर अबरार अहमद का विवादित बयान, दिग्गज भारतीय क्रिकेटर को मारना चाहते हैं ‘मुक्का’

Abrar Ahmed
क्रिकेट

IND-A vs AUS-A: प्रभसिमरन ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर की धुनाई, 68 गेंदों में ठोका शतक, भारत-ए ने जीती सीरीज

prabsimran singh
क्रिकेट

IND-W vs PAK-W: मुनीबा अली के रन आउट पर मचा बवाल, अंपायर से उलझी पाकिस्तान की कप्तान

IND-W vs PAK-W
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.