Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND A vs SA A:  दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट भारत को बड़ा झटका, ऋषभ पंत हुए रिटायर्ड हर्ट, मुश्किल में टीम

India A South Africa A 2nd Test Day 3 Highlights: भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। कप्‍तान ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट हो गए, जबकि आधी टीम 134 के स्‍कोर पर पवेलियन लौट चुकी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 08, 2025

India A South Africa A 2nd Test Day 3 Highlights

भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत। (Photo Credit- IANS)

India A South Africa A 2nd Test Day 3 Highlights: भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड-1 में खेला जा रहा है। भारतीय टीम तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी 134 के स्‍कोर पर 5 विकेट गंवा चुकी है। भारत के शीर्ष चार बल्‍लेबाज अभिमन्‍यु ईश्‍वरन, केएल राहुल, साई सुदर्शन और देवदत्‍त पडिक्‍कल आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। जबकि कप्‍तान ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं। इससे पहले मेजबान भारत ने अपनी पहली में 255 रन बनाए थे और प्रोटियाज़ की पहली पारी को 221 रनों पर समेटते हुए 34 रनों की मामूली बढ़त हासिल की थी।

अपडेट जारी...

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

08 Nov 2025 11:28 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND A vs SA A:  दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट भारत को बड़ा झटका, ऋषभ पंत हुए रिटायर्ड हर्ट, मुश्किल में टीम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Ind vs Aus 5th T20 Match Preview: सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा भारत, क्या आज प्लेइंग 11 होगी संजू-रिंकू की एंट्री?

Ind vs Aus 5th T20 Match Preview
क्रिकेट

Asia Cup Trophy Row: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप ट्रॉफी विवाद सुलझाने के लिए ICC ने उठाया बड़ा कदम

Asia Cup Trophy Row
क्रिकेट

India vs Kuwait: भारतीय गेंदबाजों की जमकर हुई कुटाई, कुवैत ने इतने रन से जीता मुकाबला

India vs Kuwait Match Highlights
क्रिकेट

विश्व विजेता बेटियों के लिए सरकार ने खोला खजाना, सरकारी नौकरी के साथ करोड़ों का इनाम, जानें किसे क्‍या मिला

World Cup Winners rewards by State Governments
क्रिकेट

आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप को लेकर लिया बड़ा फैसला, टीमों की संख्या में किया इजाफा

World cup 2025
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.