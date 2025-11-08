IND A vs SA A:  दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट भारत को बड़ा झटका, ऋषभ पंत हुए रिटायर्ड हर्ट, मुश्किल में टीम

India A South Africa A 2nd Test Day 3 Highlights: भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड-1 में खेला जा रहा है। भारतीय टीम तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी 134 के स्‍कोर पर 5 विकेट गंवा चुकी है। भारत के शीर्ष चार बल्‍लेबाज अभिमन्‍यु ईश्‍वरन, केएल राहुल, साई सुदर्शन और देवदत्‍त पडिक्‍कल आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। जबकि कप्‍तान ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं। इससे पहले मेजबान भारत ने अपनी पहली में 255 रन बनाए थे और प्रोटियाज़ की पहली पारी को 221 रनों पर समेटते हुए 34 रनों की मामूली बढ़त हासिल की थी।