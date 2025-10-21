Patrika LogoSwitch to English

IND A vs SA A: साउथ अफ्रीका के खिलाफ रेड बॉल सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, कप्तान ऋषभ पंत के साथ देखें पूरा स्क्वॉड

India A squad announced: साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ दो चार दिवसीय मैचों रेड बॉल सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने भारत ए टीम की घोषणा कर दी है। इंग्‍लैंड दौर पर चोटिल हुए ऋषभ पंत बतौर कप्‍तान इस सीरीज से मैदान पर वापसी करेंगे।

less than 1 minute read

भारत

image

lokesh verma

Oct 21, 2025

India A squad announced

भारतीय विकेटकीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: IANS)

India A squad announced: भारतीय वरिष्ठ पुरुष चयन समिति ने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ खेले जाने वाले दो चार दिवसीय मैचों के लिए भारत ए टीम का ऐलान कर दिया है। दोनों मैचों के लिए अलग-अलग टीम का चयन किया गया है। हालांकि भारतीय क्रिकेट टीम की कमान ऋषभ पंत को सौंपी गई है, जो इंग्‍लैंड दौरे पर चोटिल हो गए थे। साई सुदर्शन उनके डिप्‍टी होंगे। पहला मुकाबला शनिवार 30 अक्‍टूबर से और दूसरा मैच 6 नवंबर से खेला जाएगा।

इंग्‍लैंड दौरे पर ऋषभ पंत ने किया था लाजवाब प्रदर्शन

बता दें कि इंग्‍लैंड दौरे पर ऋषभ पंत ने लाजवाब प्रदर्शन किया था। उन्‍होंने वहां 68.43 के शानदार औसत से 479 रन बनाए। उस दौरान उनके बल्‍ले से दो शतक और तीन अर्धशतक आए थे। लेकिन, दुर्भाग्‍य से लॉर्ड्स टेस्‍ट में उनके पैर में फ्रैक्‍चर हो गया। इसके बाद चौथे टेस्‍ट से उन्‍हें बाहर होना पड़ा। अब लंबे समय बाद उनकी बतौर कप्‍तान मैदान पर वापसी होने जा रही है।

पहले चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम

ऋषभ पंत (कप्तान-विकेट कीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीशन (विकेट कीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुश कोटियन, मानव सुथार, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, आयुष बदोनी और सारांश जैन।

दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम

ऋषभ पंत (कप्तान-विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप।

Cricket news in Hindi

Updated on:

21 Oct 2025 01:54 pm

Published on:

21 Oct 2025 01:32 pm

