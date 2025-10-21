IND A vs SA A: साउथ अफ्रीका के खिलाफ रेड बॉल सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, कप्तान ऋषभ पंत के साथ देखें पूरा स्क्वॉड

India A squad announced: भारतीय वरिष्ठ पुरुष चयन समिति ने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ खेले जाने वाले दो चार दिवसीय मैचों के लिए भारत ए टीम का ऐलान कर दिया है। दोनों मैचों के लिए अलग-अलग टीम का चयन किया गया है। हालांकि भारतीय क्रिकेट टीम की कमान ऋषभ पंत को सौंपी गई है, जो इंग्‍लैंड दौरे पर चोटिल हो गए थे। साई सुदर्शन उनके डिप्‍टी होंगे। पहला मुकाबला शनिवार 30 अक्‍टूबर से और दूसरा मैच 6 नवंबर से खेला जाएगा।