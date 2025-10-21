ऋषभ पंत की वापसी, लेकिन मोहम्मद शमी यहां भी हुए नजरअंदाज, देखें भारत A की पूरी टीम

इसके बाद ऋषभ पंत एशिया कप 2025 में नहीं खेल सके। इसके अलावा, उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज से भी बाहर रहना पड़ा। अब पंत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट-बॉल दौरे से भी चूक गए हैं। इस बीच पंत बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में अपना रिहैब पूरा कर रहे थे। टेस्ट में भारत के उप-कप्तान पंत ने इंग्लैंड दौरे पर सात पारियों में 68.42 की औसत से 479 रन बनाए। इस दौरान लीड्स टेस्ट की दोनों पारियों में लगाए गए शतक भी शामिल हैं। पंत भारत की ओर से 47 टेस्ट मुकाबलों में 8 शतक और 18 अर्धशतक के साथ 3,427 रन बना चुके हैं।