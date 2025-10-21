Patrika LogoSwitch to English

ऋषभ पंत की वापसी, लेकिन मोहम्मद शमी यहां भी हुए नजरअंदाज, देखें भारत A की पूरी टीम

India A Squad for South Africa Test: टीम इंडिया के तो महत्वपूर्ण खिलाड़ी चोट की वजह से बाहर हुए थे और एक की इंडिया A में वापसी हो गई है और एक अभी भी वापसी के इंतजार में बैठा है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 21, 2025

Rishabp Pant mohammad Shami

ऋषभ पंत और मोहम्मद शमी (फोटो- iANS)

IND A vs SA A Test: चोट के कारण लंबे समय तक क्रिकेट मैदान से दूर रहने के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) आखिरकार वापसी को तैयार हैं। बीसीसीआई चयन समिति ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो चार दिवसीय मुकाबलों के लिए पंत को भारत 'ए' टीम का कप्तान नियुक्त किया है। हालांकि फिट होकर टीम में वापसी के लिए बेकरार मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) को फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है। ये दो चार दिवसीय मैच 30 अक्टूबर से 9 नवंबर तक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे।

इंग्लैंड दौरे पर हुए थे चोटिल

जुलाई के अंत में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान पंत के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया था। पैर में फ्रैक्चर के कारण तीन महीनों तक मैदान से बाहर रहने वाले पंत की वापसी की उम्मीद थी। क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप करते समय पंत के दाहिने पैर का अंदरूनी किनारा लग गया था, जिसके बाद उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। स्कैन के बाद उनके पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई।

इसके बाद ऋषभ पंत एशिया कप 2025 में नहीं खेल सके। इसके अलावा, उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज से भी बाहर रहना पड़ा। अब पंत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट-बॉल दौरे से भी चूक गए हैं। इस बीच पंत बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में अपना रिहैब पूरा कर रहे थे। टेस्ट में भारत के उप-कप्तान पंत ने इंग्लैंड दौरे पर सात पारियों में 68.42 की औसत से 479 रन बनाए। इस दौरान लीड्स टेस्ट की दोनों पारियों में लगाए गए शतक भी शामिल हैं। पंत भारत की ओर से 47 टेस्ट मुकाबलों में 8 शतक और 18 अर्धशतक के साथ 3,427 रन बना चुके हैं।

पहले चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए

ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीशन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुश कोटियन, मानव सुथार, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, आयुष बडोनी और सारांश जैन।

दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए

ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप।

Published on:

21 Oct 2025 03:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऋषभ पंत की वापसी, लेकिन मोहम्मद शमी यहां भी हुए नजरअंदाज, देखें भारत A की पूरी टीम

