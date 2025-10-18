मोहम्मद शमी ने अजीत अगरकर को दिया मुंहतोड़ जवाब, पहले ही मुकाबले में चटका दिए 7 विकेट

Mohammad Shami in Ranji Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से टीम इंडिया से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने चयनकर्ताओं को करारा जवाब दिया है। फिटनेस पर उठ रहे सवालों की शमी ने धज्जियां उड़ा दी है। ये सब रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले ही राउंड के मुकाबले में हुआ, जहां बंगाल की ओर से खेलते हुए मोहम्मद शमी ने उत्तराखंड के खिलाफ 7 विकेट चटकाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए पहचान बना चुके इस गेंदबाज ने अजीत अगरकर एंड कंपनी को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जो उनकी फिटनेस पर सवाल उठा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में भी जगह नहीं दी।