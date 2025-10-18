Patrika LogoSwitch to English

मोहम्मद शमी ने अजीत अगरकर को दिया मुंहतोड़ जवाब, पहले ही मुकाबले में चटका दिए 7 विकेट

Mohammad Shami Wickets: रणजी ट्रॉफी 2025-26 के उद्घाटन दौर में बंगाल बनाम उत्तराखंड मुकाबले में शमी ने न सिर्फ अपनी फिटनेस साबित की, बल्कि चयनकर्ताओं को मुंहतोड़ जवाब भी दिया।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 18, 2025

Mohammed-Shami

मोहम्मद शमी (फोटो- IANS)

Mohammad Shami in Ranji Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से टीम इंडिया से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने चयनकर्ताओं को करारा जवाब दिया है। फिटनेस पर उठ रहे सवालों की शमी ने धज्जियां उड़ा दी है। ये सब रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले ही राउंड के मुकाबले में हुआ, जहां बंगाल की ओर से खेलते हुए मोहम्मद शमी ने उत्तराखंड के खिलाफ 7 विकेट चटकाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए पहचान बना चुके इस गेंदबाज ने अजीत अगरकर एंड कंपनी को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जो उनकी फिटनेस पर सवाल उठा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में भी जगह नहीं दी।

मैच में चटकाए 7 विकेट

रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले दौर के मुकाबले में बंगाल और उत्तराखंड की टीमें आमने सामने हुईं। इस मुकाबले में शमी ने दो पारियों में कुल 7 विकेट चटकाए। शमी ने पहली पारी में 37 रन देकर 3 विकेट चटकाए तो दूसरी में 4 विकेट हासिल किए। इस धारदार गेंदबाजी की बदौलत शमी ने उत्तराखंड को पहली पारी में 213 और दूसरी पारी में 265 रनों पर समेट दिया। बंगाल की टीम ने पहली पारी में जबकि बंगाल ने पहली पारी में 323 रन बनाकर 110 रनों की बढ़त हासिल कर ली।

वर्ल्डकप 2023 के फाइनल के बाद चोटों के वजह से शमी को लंबे समय टीम से बाहर रहना पड़ा। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने वापसी की लेकिन चोट ने फिर उन्हें झटका दिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और टेस्ट टीम में जगह न मिलने पर शमी ने खुलकर विरोध किया और कहा कि अगर फिटनेस का सवाल है, तो मुझे रणजी में क्यों खेलने दिया जा रहा है? मैंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025, आईपीएल 2025 और दलीप ट्रॉफी में हिस्सा लिया है। मैं लय में हूं।

एक ही ओवर में 3 विकेट

उत्तराखंड के खिलाफ नई गेंद संभालते हुए उन्होंने 14 ओवर डाले, लेकिन शुरुआती स्पेल में रिदम नहीं मिला। पहली पारी के अपने 15वें ओवर में शमी का जादुई ओवर देखने को मिला, जब एक ही ओवर की 3 गेंदों पर तीन विकेट चटकाए। उत्तराखंड की पारी के 73वें ओवर की दूसरी गेंद पर जनमेजय को आउट किया, फिर राजन कुमार को तीसरी गेंद और ओवर की 5वीं गेंद पर देवेंद्र कुमार को आउट कर उत्तराखंड की पहली पारी समेट दी।

