India A vs Oman Highlights: वसीम अली ने ठोका अर्द्धशतक, भारत को मिला इतने रन का लक्ष्य

भारत-ए बनाम ओमान, एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 (Photo Credit-@ Sony Sports Network)
India A vs Oman: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का 10वां मुकाबला भारत-ए और ओमान के बीच दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। ओमान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत के लिए 136 रन का लक्ष्य दिया है। ओमान की तरफ से वसीम अली ने अर्द्धशतक ठोका।
भारत-ए ने ओमान से टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। भारत-ए के खिलाफ बल्लेबाजी के लिए उतरी ओमान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और नियमित अंतराल पर गिरते विकेट ने रही सही कसर पूरी कर दी।ओमान की तरफ से वसीम अली ने सर्वाधिक रन बनाए और आखिर तक नॉट आउट रहे। वसीम अली ने 45 गेंद में 5 चौके और 1 छक्के संग नाबाद 54 रन बनाए, जबकि हम्माद मिर्जा ने 32 रन का योगदान दिया। उनके अलावा नारायण साईशिव ने 16 और करन सोनावले ने 12 रन का योगदान दिया।
भारत की तरफ से गुरजनपीत और सुयश शर्मा ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि विजय कुमार, नमन धीर और हर्ष दुबे ने 1-1 विकेट लिया।
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत-ए को ओमान के खिलाफ आखिरी लीग मुकाबला जीतना होगा। ग्रुप-बी में पाकिस्तान पहले ही सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है। भारत-ए टीम का नेतृत्व जितेश शर्मा कर रहे हैं जबकि ओमान की बागडोर हम्माद मिर्जा के पास है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग