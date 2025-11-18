India A vs Oman Highlights: वसीम अली ने ठोका अर्द्धशतक, भारत को मिला इतने रन का लक्ष्य

भारत-ए ने ओमान से टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। भारत-ए के खिलाफ बल्लेबाजी के लिए उतरी ओमान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और नियमित अंतराल पर गिरते विकेट ने रही सही कसर पूरी कर दी।ओमान की तरफ से वसीम अली ने सर्वाधिक रन बनाए और आखिर तक नॉट आउट रहे। वसीम अली ने 45 गेंद में 5 चौके और 1 छक्के संग नाबाद 54 रन बनाए, जबकि हम्माद मिर्जा ने 32 रन का योगदान दिया। उनके अलावा नारायण साईशिव ने 16 और करन सोनावले ने 12 रन का योगदान दिया।