India A vs Oman Highlights: हर्ष दुबे के अर्द्धशतक से भारत-ए ने ओमान को हराया, सेमीफाइनल का टिकट कटाया

भारत की तरफ से हर्ष दुबे 53 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उन्होंने इसके लिए 44 गेंदों का सामना किया। इस अर्द्धशतकीय पारी के दौरान हर्ष दुबे ने 7 चौके और 1 छक्का लगाया। उनके अलावा नमन धीर ने 19 गेंद में 30 रन, नेहल वढेरा ने 24 गेंद में 23 रन, प्रियांश आर्य ने 6 गेंद में 10 रन जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 13 गेंद में 12 रन की पारी खेली।