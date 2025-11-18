Patrika LogoSwitch to English

India A vs Oman Highlights: हर्ष दुबे के अर्द्धशतक से भारत-ए ने ओमान को हराया, सेमीफाइनल का टिकट कटाया

India A vs Oman: भारत-ए ने ओमान को छह विकेट से हराकर एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत-ए ग्रुप बी से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 18, 2025

India A

भारत-ए बनाम ओमन, एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 (Photo Credit- BCCI@X)

India A vs Oman: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का 10वां मुकाबला भारत-ए और ओमान के बीच दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने ओमान को छह विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ग्रुप-बी से सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली भारत-ए दूसरी टीम है। इससे पहले पाकिस्तान-ए ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।

भारत-ए ने ओमान से टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ओमान ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 136 रन बनाए, वहीं जवाब में भारत ने 17.5 ओवर में 4 विकेट पर 138 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

भारत की तरफ से हर्ष दुबे ने बनाए 53 रन

भारत की तरफ से हर्ष दुबे 53 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उन्होंने इसके लिए 44 गेंदों का सामना किया। इस अर्द्धशतकीय पारी के दौरान हर्ष दुबे ने 7 चौके और 1 छक्का लगाया। उनके अलावा नमन धीर ने 19 गेंद में 30 रन, नेहल वढेरा ने 24 गेंद में 23 रन, प्रियांश आर्य ने 6 गेंद में 10 रन जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 13 गेंद में 12 रन की पारी खेली।

वहीं भारत की तरफ से गुरजपनीत और सुयश शर्मा ने 2-2 विकेट चटकाए जबकि विजय कुमार, हर्ष दुबे और नमन धीर ने 1-1 विकेट लिया।

ओमान के लिए वसीम अली ने ठोका अर्द्धशतक

ओमान की तरफ से वसीम अली ने अर्द्धशतक ठोका। उन्होंने 45 गेंद का सामना करते हुए 5 चौके और 1 छक्के संग नाबाद 54 रन की पारी खेली। उनके अलावा करन सोनावले ने 12, कप्तान हम्माद मिर्जा ने 32, नारायण साईशिव ने 16 और सूफियान महमूद ने 8 रन की पारी खेली। वहीं बॉलिंग में ओमान के लिए जय ओडेदरा, शफीक जन, समय श्रीवास्तव और आर्यन बिस्ट ने 1-1 विकेट लिया।

Updated on:

18 Nov 2025 11:59 pm

Published on:

18 Nov 2025 11:31 pm

