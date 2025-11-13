Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND A vs SA A 1st ODI: अभिषेक शर्मा एंड कंपनी आज दिखेगी एक्शन में, जानें कब-कहां देखें लाइव मुकाबला

India A vs South Africa A 1st ODI: भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच आज 13 नवंबर को पहला अनऑफिशियल वनडे मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा एंड कंपनी एक्शन में नजर आएगी। इस मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप कब और कहां देख सकते हैं? आइये जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 13, 2025

IND A vs SA A 1st ODI

अभिषेक शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)

India A vs South Africa A 1st ODI: शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय सीनियर टीम जहां शुक्रवार 14 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेलने उतरेगी। वहीं, इससे पहले आज 13 नवंबर को राजकोट में भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच पहला अनऑफिशियल वनडे खेला जाएगा। तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इस भारत ए टीम में रुतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। वहीं, साउथ अफ्रीका ए की टीम भी क्‍वेना मफाका जैसे कुछ बड़े नाम हैं। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। आप इस मुकाबले को कब और कहां देख पाएंगे? आइये आपको बताते हैं इस मैच से जुड़ी महत्‍वपूर्ण बातें।

नितीश कुमार रेड्डी भी आएंगे नजर!

ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम से रिलीज करते हुए भारत ए टीम में शामिल किया गया है। उनके शामिल होने से पहले से ही मजबूत भारत ए टीम को और अधिक मजबूती मिलेगी। हालांकि इस मैच का कोई सीधा टीवी प्रसारण नहीं किया जाएगा। भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच पहले हुए चार दिवसीय मैचों का प्रसारण JioHotstar मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर किया गया था। ऐसे में इन मैचों की लाइव स्‍ट्रीमिंग इसी ऐप पर होने की उम्‍मीद है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

राजकोट में ही खेले जाएंगे सभी मैच

भारत ए बनाम दक्षिण अफ्रीका ए मैच आज दोपहर 1.30 बजे से राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें सीरीज के सभी मैच राजकोट में ही खेले जाएंगे। इससे आधा घंटे पहले दोनों टीमों के कप्‍तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे और अपनी-अपनी प्‍लेइंग इलेवन की घोषणा भी करेंगे। भारत ए की कमान जहां तिलक वर्मा संभालेंगे तो वहीं साउथ अफ्रीका ए के कप्‍तान मार्केस एकरमैन हांगे।

India A vs South Africa A ODI सीरीज का शेड्यूल

- 13 नवंबर- पहला अनौपचारिक वनडे
- 16 नवंबर- दूसरा अनौपचारिक वनडे
- 19 नवंबर - तीसरा अनौपचारिक वनडे

भारत ए टीम

ईशान किशन (विकेटकीपर), रियान पराग, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), अभिषेक शर्मा, आयुष बदोनी, प्रभसिमरन सिंह, मानव सुथार, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, प्रसिद्ध कृष्णा, निशांत सिंधु, हर्षित राणा, विप्रज निगम, नितीश कुमार रेड्डी।

दक्षिण अफ्रीका ए टीम

जेसन स्मिथ, सिनेथेम्बा केशिले, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस (विकेटकीपर), मार्केस एकरमैन (कप्तान), कोडी यूसुफ, जॉर्डन हरमन, मिहलाली मपोंगवाना, ब्योर्न फोर्टुइन, नकाबायोमजी पीटर, डेलानो पोटगिएटर, ओटनील बार्टमैन, रुबिन हरमन, त्शेपो मोरेकी, क्वेना मफाका, रिवाल्डो मूनसामी।

ये भी पढ़ें

IND vs SA 1st Test Playing XI: पंत-जुरेल के साथ उतरेगी भारतीय टीम, जानें कौन होगा IN और कौन होगा OUT
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Playing XI

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

13 Nov 2025 11:36 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND A vs SA A 1st ODI: अभिषेक शर्मा एंड कंपनी आज दिखेगी एक्शन में, जानें कब-कहां देखें लाइव मुकाबला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर जड़े लगातार 8 छक्के, मात्र 11 गेंद पर जड़ दी फिफ्टी, रणजी ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने मचाया कहर

क्रिकेट

इस्लामाबाद ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हड़कंप, PCB ने श्रीलंका-जिम्बाब्वे के साथ पूरी टी20 ट्राई सीरीज इस शहर में शिफ्ट की

Pakistan T20I Tri-Series moves to rawalpindi
क्रिकेट

‘इनको पर्सनैलिटी चाहिए, अच्छा कप्तान नहीं, मैं इसके लायक नहीं…’, अक्षर पटेल का चौंकाने वाला बयान

Axar Patel and Hardik Pandya
क्रिकेट

IND vs SA 1st Test Playing XI: पंत-जुरेल के साथ उतरेगी भारतीय टीम, जानें कौन होगा IN और कौन होगा OUT

IND vs SA 1st Test Playing XI
क्रिकेट

क्या BCCI के निर्देश के बावजूद घरेलू क्रिकेट नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा? MCA ने कहा…

Rohit Sharma on Domestic Cricket
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.