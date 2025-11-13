IND A vs SA A 1st ODI: अभिषेक शर्मा एंड कंपनी आज दिखेगी एक्शन में, जानें कब-कहां देखें लाइव मुकाबला

अभिषेक शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)
India A vs South Africa A 1st ODI: शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय सीनियर टीम जहां शुक्रवार 14 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेलने उतरेगी। वहीं, इससे पहले आज 13 नवंबर को राजकोट में भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच पहला अनऑफिशियल वनडे खेला जाएगा। तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इस भारत ए टीम में रुतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। वहीं, साउथ अफ्रीका ए की टीम भी क्वेना मफाका जैसे कुछ बड़े नाम हैं। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। आप इस मुकाबले को कब और कहां देख पाएंगे? आइये आपको बताते हैं इस मैच से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें।
ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम से रिलीज करते हुए भारत ए टीम में शामिल किया गया है। उनके शामिल होने से पहले से ही मजबूत भारत ए टीम को और अधिक मजबूती मिलेगी। हालांकि इस मैच का कोई सीधा टीवी प्रसारण नहीं किया जाएगा। भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच पहले हुए चार दिवसीय मैचों का प्रसारण JioHotstar मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर किया गया था। ऐसे में इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग इसी ऐप पर होने की उम्मीद है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
भारत ए बनाम दक्षिण अफ्रीका ए मैच आज दोपहर 1.30 बजे से राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें सीरीज के सभी मैच राजकोट में ही खेले जाएंगे। इससे आधा घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे और अपनी-अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा भी करेंगे। भारत ए की कमान जहां तिलक वर्मा संभालेंगे तो वहीं साउथ अफ्रीका ए के कप्तान मार्केस एकरमैन हांगे।
- 13 नवंबर- पहला अनौपचारिक वनडे
- 16 नवंबर- दूसरा अनौपचारिक वनडे
- 19 नवंबर - तीसरा अनौपचारिक वनडे
ईशान किशन (विकेटकीपर), रियान पराग, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), अभिषेक शर्मा, आयुष बदोनी, प्रभसिमरन सिंह, मानव सुथार, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, प्रसिद्ध कृष्णा, निशांत सिंधु, हर्षित राणा, विप्रज निगम, नितीश कुमार रेड्डी।
जेसन स्मिथ, सिनेथेम्बा केशिले, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस (विकेटकीपर), मार्केस एकरमैन (कप्तान), कोडी यूसुफ, जॉर्डन हरमन, मिहलाली मपोंगवाना, ब्योर्न फोर्टुइन, नकाबायोमजी पीटर, डेलानो पोटगिएटर, ओटनील बार्टमैन, रुबिन हरमन, त्शेपो मोरेकी, क्वेना मफाका, रिवाल्डो मूनसामी।
