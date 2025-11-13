IND A vs SA A 1st ODI: अभिषेक शर्मा एंड कंपनी आज दिखेगी एक्शन में, जानें कब-कहां देखें लाइव मुकाबला

India A vs South Africa A 1st ODI: शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय सीनियर टीम जहां शुक्रवार 14 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेलने उतरेगी। वहीं, इससे पहले आज 13 नवंबर को राजकोट में भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच पहला अनऑफिशियल वनडे खेला जाएगा। तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इस भारत ए टीम में रुतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। वहीं, साउथ अफ्रीका ए की टीम भी क्‍वेना मफाका जैसे कुछ बड़े नाम हैं। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। आप इस मुकाबले को कब और कहां देख पाएंगे? आइये आपको बताते हैं इस मैच से जुड़ी महत्‍वपूर्ण बातें।