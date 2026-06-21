INDA vs SLA: वैभव सूर्यवंशी से भिड़ने वाले खिलाड़ी का कटा प्लेइंग 11 से पत्ता, शुरू हुआ ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला

खिताबी मुकाबले की बात करें तो सहन अराच्चिगे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि टीम में सिर्फ एक बदलाव किया गया है, जिसमें मोहम्मद शिराज की वापसी हुई है। दूसरी ओर, तिलक वर्मा ने बताया कि अगर वे टॉस जीतते तो पहले बल्लेबाजी ही करते, क्योंकि उनकी टीम ने इस सीरीज में अभी तक लक्ष्य का पीछा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस पिच पर 300 रन का स्कोर अच्छा माना जाएगा।