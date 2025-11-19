IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी टेस्ट में मचने वाला है बवाल, पिच को लेकर सामने आया चौंकाने वाला अपडेट

Guwahati pitch report: ईडन गार्डन्‍स की पिच की आलोचना के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट अब हर कदम फूंक-फूंककर रख रहा है। कोलकाता के क्‍यूरेटर से स्पिन ट्रैक मांगकर हेड कोच गौतम गंभीर अपने ही बुने जाल में फंस गए थे, जब 124 रन के लक्ष्‍य का पीछा कर रही भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के स्पिनरों ने महज 93 रनों के भीतर समेट दिया था। रिपोर्ट के अनुसार, इस बार टीम इंडिया ने गुवाहाटी के पिच क्‍यूरेट से तेज और उछाल वाला विकेट मांगा है, जिस पर 22 नवंबर से भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने-सामने होंगे।