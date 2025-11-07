भारत ने पाकिस्तान को 2 रन से हराया, कार्तिक और उथप्पा ने 250 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बनाए रन

दिनेश कार्तिक (फोटो- IANS)
IND vs PAK Highlights in Hong Kong Sixes 2025: हांगकांग सिक्सेस के ग्रुप C मुकाबले में शुक्रवार को भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर शानदार आगाज किया। 6 ओवर और 6 खिलाड़ियों के साथ खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 86 रन बनाए। 87 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान ने 3 ओवर में 41 रन बना लिए थे। इसके बाद बारिश की वजह से मैच शुरू नहीं हो सका और DLS मैथड से टीम इंडिया को 2 रन से विनर घोषित कर दिया गया।
हांगकांग सिक्सेस 2025 के अपने पहले मुकाबले में कुवैत को 4 विकेट से हराकर शानदार आगाज करने वाली पाकिस्तान के कप्तान अब्बास अफरीदी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया को रॉबिन उथप्पा और भरत चिपली ने अच्छी शुरुआत दी और दोनों ने पहले विकेट के लिए 14 गेंदों में 42 रन जोड़े। पारी की 15वीं गेंद पर उथप्पा आउट हो गए। उन्होंने 11 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 28 रन बनाए। इसी ओवर में भरत भी आउट हो गए। उन्होंने 13 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 24 रन बनाए।
स्टुअर्ट बिन्नी 2 गेंदों में एक चौका मारकर आउट हो गए। आखिर में दिनेश कार्तिक ने 6 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाए और टीम इंडिया के स्कोर को 86 रन तक पहुंचाया। पाकिस्तान की ओर से माज सदाकत ने 2 ओवर में सिर्फ 19 रन खर्च किए तो अब्बास अफरीदी को एक ही ओवर में 20 रन पड़े। मोहम्मद शहजाद ने 1 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अब्दुल समद ने 1 ओवर में 15 दिए तो शाहिद अजीज ने 1 ओवर में 13 रन लुटाए लेकिन एक सफलता भी हासिल की।
87 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और स्टुअर्ट बिन्नी ने अपने पहले ही ओवर में माज सदाकत को आउट कर दिया। तीसरे ओवर में शहबाज नदीम ने 16 रन खर्च किए। इसके बाद बारिश की वजह से खेल रुक गया और दोबारा शुरू नहीं हो सका। इस वक्त तक पाकिस्तान ने एक विकेट गंवाकर 41 रन बना लिए थे। DLS मैथड के हिसाब से पाकिस्तान की टीम 3 ओवर के बाद 2 रन से पीछे चल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब टीम इंडिया 8 नवंबर को कुवैत से भिड़ेगी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग