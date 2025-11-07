भारत ने पाकिस्तान को 2 रन से हराया, कार्तिक और उथप्पा ने 250 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बनाए रन

हांगकांग सिक्सेस 2025 के अपने पहले मुकाबले में कुवैत को 4 विकेट से हराकर शानदार आगाज करने वाली पाकिस्तान के कप्तान अब्बास अफरीदी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया को रॉबिन उथप्पा और भरत चिपली ने अच्छी शुरुआत दी और दोनों ने पहले विकेट के लिए 14 गेंदों में 42 रन जोड़े। पारी की 15वीं गेंद पर उथप्पा आउट हो गए। उन्होंने 11 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 28 रन बनाए। इसी ओवर में भरत भी आउट हो गए। उन्होंने 13 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 24 रन बनाए।