Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत ने पाकिस्तान को 2 रन से हराया, कार्तिक और उथप्पा ने 250 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बनाए रन

Hong Kong Sixes 2025: हांगकांग सिक्सेस 2025 के अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 2 रन से हरा दिया। अब भारतीय टीम का सामना कुवैत से 8 नवंबर को होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 07, 2025

Dinesh Karthik

दिनेश कार्तिक (फोटो- IANS)

IND vs PAK Highlights in Hong Kong Sixes 2025: हांगकांग सिक्सेस के ग्रुप C मुकाबले में शुक्रवार को भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर शानदार आगाज किया। 6 ओवर और 6 खिलाड़ियों के साथ खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 86 रन बनाए। 87 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान ने 3 ओवर में 41 रन बना लिए थे। इसके बाद बारिश की वजह से मैच शुरू नहीं हो सका और DLS मैथड से टीम इंडिया को 2 रन से विनर घोषित कर दिया गया।

उथप्पा ने खेली तूफानी पारी

हांगकांग सिक्सेस 2025 के अपने पहले मुकाबले में कुवैत को 4 विकेट से हराकर शानदार आगाज करने वाली पाकिस्तान के कप्तान अब्बास अफरीदी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया को रॉबिन उथप्पा और भरत चिपली ने अच्छी शुरुआत दी और दोनों ने पहले विकेट के लिए 14 गेंदों में 42 रन जोड़े। पारी की 15वीं गेंद पर उथप्पा आउट हो गए। उन्होंने 11 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 28 रन बनाए। इसी ओवर में भरत भी आउट हो गए। उन्होंने 13 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 24 रन बनाए।

स्टुअर्ट बिन्नी 2 गेंदों में एक चौका मारकर आउट हो गए। आखिर में दिनेश कार्तिक ने 6 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाए और टीम इंडिया के स्कोर को 86 रन तक पहुंचाया। पाकिस्तान की ओर से माज सदाकत ने 2 ओवर में सिर्फ 19 रन खर्च किए तो अब्बास अफरीदी को एक ही ओवर में 20 रन पड़े। मोहम्मद शहजाद ने 1 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अब्दुल समद ने 1 ओवर में 15 दिए तो शाहिद अजीज ने 1 ओवर में 13 रन लुटाए लेकिन एक सफलता भी हासिल की।

87 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और स्टुअर्ट बिन्नी ने अपने पहले ही ओवर में माज सदाकत को आउट कर दिया। तीसरे ओवर में शहबाज नदीम ने 16 रन खर्च किए। इसके बाद बारिश की वजह से खेल रुक गया और दोबारा शुरू नहीं हो सका। इस वक्त तक पाकिस्तान ने एक विकेट गंवाकर 41 रन बना लिए थे। DLS मैथड के हिसाब से पाकिस्तान की टीम 3 ओवर के बाद 2 रन से पीछे चल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब टीम इंडिया 8 नवंबर को कुवैत से भिड़ेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

07 Nov 2025 02:45 pm

Published on:

07 Nov 2025 02:19 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत ने पाकिस्तान को 2 रन से हराया, कार्तिक और उथप्पा ने 250 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बनाए रन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs AUS: ब्रिस्बेन में खेला जाएगा सीरीज का आखिरी मुक़ाबला, यहां सिर्फ इस टीम ने बनाए हैं 200 से ज्यादा रन

क्रिकेट

क्रिकेट जगत में हड़कंप, पूर्व महिला कप्तान का बड़ा खुलासा, सेलेक्टर और टीम मैनेजर पर लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप

क्रिकेट

T20 World Cup 2026: अहमदाबाद में फिर खेला जाएगा वर्ल्ड कप फाइनल, इन पांच शहरों को भी म‍िली मेजबानी, बेंगलुरु और लखनऊ का नाम गायब

Narendra Modi Stadium Ahmedabad (Photo Credit-IANS)
क्रिकेट

क्विंटन डिकॉक ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक ठोक रचा इतिहास, इस मामले में हर्शल गिब्स को पछाड़ा, लगाई रिकॉर्ड की झड़ी

क्रिकेट

IND vs PAK Live Streaming: हांगकांग सिक्सेस में भारत -पाकिस्तान के बीच मुक़ाबला आज, जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं मैच

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.