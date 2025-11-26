Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टेस्ट क्रिकेट में घर पर भारत का तीसरी बार हुआ सूपड़ा साफ, गंभीर की कोचिंग में एक साल में दूसरी बार हुए क्लीन स्वीप

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह तीसरी बार है जब भारत का घर में सूपड़ा साफ हुआ है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह दूसरी बार है जब वे घर पर क्लीनस्वीप हुए हैं। इससे पहले 1999-2000 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 2-0 से शिकस्त दी थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 26, 2025

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में तीसरी बार क्लीनस्वीप हुआ भारत (Photo- EspnCricInfo)

India vs South Africa test: दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 408 रनों के बड़े अंतर से हराते हुए इतिहास रच दिया। इसी के साथ प्रोटियाज ने दो मैचों की इस सीरीज को 2-0 से क्लीनस्वीप कर लिया। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय जमीन पर 25 साल बाद टेस्ट सीरीज अपने नाम की है।

दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी बार किया क्लीनस्वीप

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह तीसरी बार है जब भारत का घर में सूपड़ा साफ हुआ है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह दूसरी बार है जब वे घर पर क्लीनस्वीप हुए हैं। इससे पहले 1999-2000 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 2-0 से शिकस्त दी थी। यह जीत न सिर्फ प्रोटियाज के लिए यादगार है, बल्कि भारत के लिए घरेलू टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा झटका साबित हुई।

13 महीने के अंदर घर पर दूसरी बार सूपड़ा साफ

13 महीने के अंदर घर पर भारत को दूसरी बार किसी टीम ने टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। इससे पहले अक्तूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से हराया था। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी यह हार शर्मनाक है। भारत की फ़ाइनल में जगह बनाने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगेगा। दोनों हार गौतम गंभीर की कोचिंग में आई हैं।

भारत की घरेलू जमीन पर टेस्ट मेंक्लीन स्वीप :

0-2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2000
0-3 बनाम न्यूज़ीलैंड, 2024
0-2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025

    क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी हार

    यह भारत की ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट और खासकर घरेलू मैदान पर रनों के आधार पर सबसे बड़ी हार है। इससे पहले 2004 में नागपुर में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 342 रनों से मात दी थी। इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने भारत पर पूरी तरह हावी रहते हुए कोलकाता के पहले टेस्ट में 30 रनों से जीत हासिल की थी, और अब गुवाहाटी में 408 रनों की भारी शिकस्त देकर सूपड़ा साफ कर दिया।

    ये भी पढ़ें

    IND vs SA 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रन से हरा, जीता गुवाहाटी टेस्ट, 2-0 से सूपड़ा साफ करते हुए 25 साल बाद जीती सीरीज
    क्रिकेट
    IND vs SA Test

    खबर शेयर करें:

    Join Arovia on WhatsApp

    संबंधित विषय:

    India vs South Africa Test Series 2025

    Published on:

    26 Nov 2025 01:18 pm

    Hindi News / Sports / Cricket News / टेस्ट क्रिकेट में घर पर भारत का तीसरी बार हुआ सूपड़ा साफ, गंभीर की कोचिंग में एक साल में दूसरी बार हुए क्लीन स्वीप

    बड़ी खबरें

    View All

    क्रिकेट

    खेल

    ट्रेंडिंग

    WTC 2025-27 Points Table Updated: साउथ अफ्रीका के व्हाइटवॉश से भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में जोर का झटका, पाकिस्‍तान से भी नीचे खिसका

    WTC 2025-27 Points Table Updated
    क्रिकेट

    भारतीय टीम पर भारी पड़ रही गौतम गंभीर की मनमानी! टेस्ट में बुरा हाल, घर पर भी नहीं मिल रही जीत, अबतक बनाए 16 शर्मनाक रिकॉर्ड्स!

    Sourav Ganguly advised Gautam Gambhir
    क्रिकेट

    IND vs SA 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रन से हरा, जीता गुवाहाटी टेस्ट, 2-0 से सूपड़ा साफ करते हुए 25 साल बाद जीती सीरीज

    IND vs SA Test
    क्रिकेट

    एडेन मार्करम ने गुवाहाटी टेस्ट में रचा इतिहास, अजिंक्य रहाणे को पछाड़ते हुए बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

    Aiden Markram
    क्रिकेट

    IND vs SA: कोच के ‘आपत्तिजनक’ कमेन्ट पर नाराज़ हुआ ये दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज, कहा – कुछ बातें ऐसी होती…

    India vs South Africa 1st Test Day 3 Highlights
    क्रिकेट
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Bihar Elections 2025

    PM Modi

    Women's World Cup 2025

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    Grievance Policy

    RSS

    Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.