टेस्ट क्रिकेट में घर पर भारत का तीसरी बार हुआ सूपड़ा साफ, गंभीर की कोचिंग में एक साल में दूसरी बार हुए क्लीन स्वीप

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में तीसरी बार क्लीनस्वीप हुआ भारत (Photo- EspnCricInfo)
India vs South Africa test: दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 408 रनों के बड़े अंतर से हराते हुए इतिहास रच दिया। इसी के साथ प्रोटियाज ने दो मैचों की इस सीरीज को 2-0 से क्लीनस्वीप कर लिया। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय जमीन पर 25 साल बाद टेस्ट सीरीज अपने नाम की है।
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह तीसरी बार है जब भारत का घर में सूपड़ा साफ हुआ है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह दूसरी बार है जब वे घर पर क्लीनस्वीप हुए हैं। इससे पहले 1999-2000 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 2-0 से शिकस्त दी थी। यह जीत न सिर्फ प्रोटियाज के लिए यादगार है, बल्कि भारत के लिए घरेलू टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा झटका साबित हुई।
13 महीने के अंदर घर पर भारत को दूसरी बार किसी टीम ने टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। इससे पहले अक्तूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से हराया था। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी यह हार शर्मनाक है। भारत की फ़ाइनल में जगह बनाने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगेगा। दोनों हार गौतम गंभीर की कोचिंग में आई हैं।
0-2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2000
0-3 बनाम न्यूज़ीलैंड, 2024
0-2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025
यह भारत की ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट और खासकर घरेलू मैदान पर रनों के आधार पर सबसे बड़ी हार है। इससे पहले 2004 में नागपुर में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 342 रनों से मात दी थी। इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने भारत पर पूरी तरह हावी रहते हुए कोलकाता के पहले टेस्ट में 30 रनों से जीत हासिल की थी, और अब गुवाहाटी में 408 रनों की भारी शिकस्त देकर सूपड़ा साफ कर दिया।
