IND vs NZ : पहले टेस्ट में भारत पर मंडरा रहा है हार का खतरा, दूसरी पारी में 144 पर चार विकेट खोए

वेलिंगटन : टीम इंडिया (Team India) और मेजबान न्यूजीलैंड (New Zealand Cricket Team) के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत हार के कगार पर पहुंच गया है। मैच के तीसरे दिन के खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 144 रन बनाए हैं और वह न्यूजीलैंड की पहली पारी के आधार पर अब भी 39 रन पीछे है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत की ओर से उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (25) और हनुमा विहारी (15) विकेट पर डटे हुए हैं।

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बनाए 348 रन

इससे पहले रविवार को न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन के स्कोर 5 विकेट पर 216 रन से आगे खेलना शुरू किया और तीसरे दिन उसकी पारी 348 रन पर सिमट गई। इस तरह पहली पारी के आधार पर उसे 183 रनों की बढ़त हासिल हुई। भारत को दिन की पहली सफलता भारत के जसप्रीत बुमराह ने दिलाई। उन्होंने बीजे वॉटलिंग को 14 रन के स्कोर पर पैवेलियन भेजा। इसके बाद इशांत शर्मा ने टिम साउथी को आउट कर भारत को सातवीं कामयाबी दिलाई। इसके बाद इसके बाद कोलिन डी ग्रैंडहोम ने पहली पारी में शानदार गेंदबाजी करने वाले काइली जेमीसन के साथ मिलकर 71 रन की साझेदारी हुई। जेमीसन ने शानदार 44 रन की पारी खेली। उन्हें अश्विन ने पैवेलियन भेजा। इसके बाद अश्विन ने ही ग्रैंडहोम को 43 रन के स्कोर पर पैवेलियन भेजकर नौवी कामयाबी भारत को दिलाई। इसके बाद ईशांत शर्मा ने 24 गेंद पर 38 रन की धुआंधार पारी खेलने वाले बोल्ट को आउट कर 348 रन पर कीवी टीम की पारी समाप्त की।

भारत की तरफ से इशांत शर्मा ने पांच विकेट लिए, जबकि आर अश्विन को तीन कामयाबी हाथ लगी। वहीं मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को एक-एक विकेट मिला।

दूसरी पारी में मयंक ने लगाया अर्धशतक

तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी शुरू की, लेकिन दूसरी पारी में भी टीम इंडिया का कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। पृथ्वी शॉ 14 रन बनाकर चलते बने तो वहीं चेतेश्वर पुजारा और कप्तान विराट भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके। ये दोनों क्रमश: 11 और 19 रन बनाकर पृथ्वी की तरह बोल्ट के शिकार हो गए। मयंक अग्रवाल ने जरूर अच्छी पारी खेली, लेकिन 58 रन की अर्धशतकीय पारी खेलने वाले मयंक भी अपनी पारी दूर तक नहीं ले जा सके। इसके बाद विकेट पर अजिंक्य रहाणे और हनुमा विहारी ने मोर्चा संभाला। अब अगर भारत को अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो कल सारा दारोमदार इन्हीं दोनों बल्लेबाजों पर होगा। इन्हें कल बड़ी पारी खेलनी होगी। फिलहाल भारत 144 रन पर चार विकेट खोकर संकट में है। कीवी टीम की पहली पारी से भी अभी 39 रन पीछे है। भारत को इस टेस्ट में अपनी उम्मीदें जिंदा रखनी है तो सोमवार को इन दोनों को बड़ी पारी खेलकर भारत की बढ़त कम से कम 200 पार पहुंचाना होगा, तभी भारतीय गेंदबाज कुछ कर पाएंगे।

कीवी टीम की ओर से भारत की दूसरी पारी में ट्रेंट बोल्ट ने तीन विकेट लिए हैं तो एक विकेट टिम साउदी के हाथ लगा है।

