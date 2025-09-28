India vs Pakistan Final: पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुप्रतीक्षित एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले टीम इंडिया को जीत का मंत्र देते हुए आगाह किया है कि प्रबल दावेदार अपने चिर प्रतिद्वंद्वी को हल्के में न ले। कनेरिया ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की फील्डिंग और मध्यक्रम का प्रदर्शन फाइनल में निर्णायक साबित हो सकता है। यह एक दिलचस्प फ़ाइनल होगा। इस मैच में पाकिस्तान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत निस्संदेह प्रबल दावेदार है, लेकिन उसका फ़ील्डिंग और मध्यक्रम चिंता का विषय बना हुआ है। विराट कोहली के दौर में, भारत का फ़ील्डिंग और फ़िटनेस का स्तर बेहतरीन था। उन्हें इस पर कड़ी मेहनत करनी होगी।