एशिया कप फाइनल से पहले पूर्व पाक खिलाड़ी ने भारत को दिया जीत का मंत्र, बोले- ऐसा किया तो पाकिस्‍तान की हार तय

India vs Pakistan Final: एशिया कप 2025 में आज 28 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्‍तान के मुकाबले से पहले पूर्व पाकिस्‍तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भारतीय टीम को खास सलाह दी है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Sep 28, 2025

India vs Pakistan Final

भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Pakistan Final: पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुप्रतीक्षित एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले टीम इंडिया को जीत का मंत्र देते हुए आगाह किया है कि प्रबल दावेदार अपने चिर प्रतिद्वंद्वी को हल्के में न ले। कनेरिया ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की फील्डिंग और मध्यक्रम का प्रदर्शन फाइनल में निर्णायक साबित हो सकता है। यह एक दिलचस्प फ़ाइनल होगा। इस मैच में पाकिस्तान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत निस्संदेह प्रबल दावेदार है, लेकिन उसका फ़ील्डिंग और मध्यक्रम चिंता का विषय बना हुआ है। विराट कोहली के दौर में, भारत का फ़ील्डिंग और फ़िटनेस का स्तर बेहतरीन था। उन्हें इस पर कड़ी मेहनत करनी होगी।

पाकिस्तान को मिल सकती है बढ़त

कनेरिया ने उस दौर को याद किया जब विराट कोहली भारत की कप्तानी करते थे और कहा कि टीम का अनुशासन, फ़िटनेस और तेज फ़ील्डिंग अक्सर कड़े मुकाबलों में अंतर पैदा करती थी। पूर्व लेग स्पिनर के अनुसार, भारत के पास एक मजबूत बल्लेबाजी और जबरदस्त गेंदबाजी आक्रमण है, लेकिन मध्यक्रम या मैदान पर कमज़ोरियों के कारण पाकिस्तान को बढ़त मिल सकती है।

एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार होगी खिताबी भिड़ंत

दरअसल, भारत और पाकिस्‍तान समेत पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को इस मुकाबले का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। सोशल मीडिया पर टीम की रणनीतियों, खिलाड़ियों की फ़ॉर्म और अहम मुक़ाबलों को लेकर चर्चा हो रही है। भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 का फ़ाइनल रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे होगा। 17 संस्करणों और 41 सालों के एशिया कप इतिहास में यह पहला भारत-पाकिस्तान फ़ाइनल होगा।

भारतीय टीम

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

पाकिस्तानी टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मोकिम।

Published on:

28 Sept 2025 11:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप फाइनल से पहले पूर्व पाक खिलाड़ी ने भारत को दिया जीत का मंत्र, बोले- ऐसा किया तो पाकिस्‍तान की हार तय

