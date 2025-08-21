IND vs PAK: भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर बड़ा फैसला, खेल मंत्री ने कहा- टीम इंडिया नहीं खेलेगी पाकिस्तान में मैच

प्रेस रिलीज में लिखा है, "पाकिस्तान से जुड़े खेल आयोजनों के प्रति भारत का दृष्टिकोण उस देश के साथ डिजिटल संबंध में उसकी नीति को दर्शाता है। जहां तक एक-दूसरे के देश में द्विपक्षीय खेल आयोजनों का संबंध है, भारतीय टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगी। न ही हम पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे। भारत या विदेश में अंतर्राष्ट्रीय और मल्टी नेशनल इवेंट्स में हम अपने खिलाड़ियों के हितों का ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए एक विश्वसनीय वेन्यू के रूप में भारत के उभरने को भी ध्यान में रखा गया है।"