IND vs PAK: भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर बड़ा फैसला, खेल मंत्री ने कहा- टीम इंडिया नहीं खेलेगी पाकिस्तान में मैच

Asia Cup 2025 IND vs PAK: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का मुकाबला 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ होना है। उससे पहले गुरुवार को खेल मंत्री ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। खेल मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर भारत बनाम पाकिस्तान के बीच होने वाले किसी भी खेल आयोजन को लेकर अपना दृष्टिकोण साफ कर दिया।
प्रेस रिलीज में लिखा है, "पाकिस्तान से जुड़े खेल आयोजनों के प्रति भारत का दृष्टिकोण उस देश के साथ डिजिटल संबंध में उसकी नीति को दर्शाता है। जहां तक एक-दूसरे के देश में द्विपक्षीय खेल आयोजनों का संबंध है, भारतीय टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगी। न ही हम पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे। भारत या विदेश में अंतर्राष्ट्रीय और मल्टी नेशनल इवेंट्स में हम अपने खिलाड़ियों के हितों का ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए एक विश्वसनीय वेन्यू के रूप में भारत के उभरने को भी ध्यान में रखा गया है।"
इसमें आगे लिखा है, "भारतीय टीमें और व्यक्तिगत खिलाड़ी उन अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेंगे जिनमें पाकिस्तान की टीमें या खिलाड़ी भी शामिल हैं। इसी प्रकार, पाकिस्तानी खिलाड़ी और टीमें भारत द्वारा आयोजित ऐसे बहुपक्षीय आयोजनों में भाग ले सकेंगे। भारत को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए एक पसंदीदा वेन्यू के रूप में स्थापित करने के लिए, खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, तकनीकी कर्मियों और अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकायों के पदाधिकारियों के लिए वीज़ा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।"
इससे साफ हो गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम सिर्फ पाकिस्तान में जाकर कोई द्वीपक्षिय इवेंट में हिस्सा नहीं लेगी या पाकिस्तान की टीम भारत में आयोजित किसी द्वीपक्षिय सीरीज में भाग नहीं लेगी और न ही कोई खिलाड़ी ऐसा कर सकेंगे। एशिया कप का आयोजन यूएई में हो रहा है, जो 9 सितंबर से खेला जाएगा। भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान एक ग्रुप में हैं तो श्रीलंका, बाग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें दूसरे ग्रुप में हैं।
टीम इंडिया अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मुकाबले से करेगी। उसके बाद 14 को पाकिस्तान और 19 को ओमान से मुकाबला होगा। दोनों ग्रुप से टॉप की 2 टीमें सुपर 4 में पहुंचेंगी और फिर एक दूसरे से एक एक मैच खेलेंगी। सुपर 4 की टॉप की दो टीमें फाइनल में पहुंचेंगी, जो 28 सितंबर को खेला जाएगा।