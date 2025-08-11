पाकिस्तान के धमकी देने के बावजूद भारत उसके साथ क्यों खेलता है क्रिकेट ? प्रियंका चतुर्वेदी का सवाल

India Pakistan cricket controversy: शिवसेना (UBT) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच (India Pakistan cricket match) को लेकर कड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान हमें लगातार धमकियां देता है, वहीं दूसरी ओर हम उनके साथ क्रिकेट खेलने को तैयार हो जाते हैं। यह दोहरी नीति क्यों अपनाई जाती है? क्या हम यह नहीं कह सकते कि अब पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं होगा ? प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi statement) ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के उस बयान को खोखली धमकी बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान डूबेगा तो आधी दुनिया को भी ले डूबेगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ डराने की कोशिश है (Pakistan military threat), जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। भारत की वायुसेना पहले ही दिखा चुकी है कि हम पाकिस्तान को जवाब देना जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) इसकी सबसे बड़ी मिसाल है।