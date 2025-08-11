11 अगस्त 2025,

सोमवार

पाकिस्तान के धमकी देने के बावजूद भारत उसके साथ क्यों खेलता है क्रिकेट ? प्रियंका चतुर्वेदी का सवाल

India Pakistan cricket controversy: प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान की धमकियों के बीच भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेलने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंधों पर पुनर्विचार करने की मांग की है

भारत

MI Zahir

Aug 11, 2025

India Pakistan cricket controversy
शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एशिया कप में भारत पाक क्रिकेट मैच पर प्रतिक्रिया दी। (फोटो: IANS.)

India Pakistan cricket controversy: शिवसेना (UBT) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच (India Pakistan cricket match) को लेकर कड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान हमें लगातार धमकियां देता है, वहीं दूसरी ओर हम उनके साथ क्रिकेट खेलने को तैयार हो जाते हैं। यह दोहरी नीति क्यों अपनाई जाती है? क्या हम यह नहीं कह सकते कि अब पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं होगा ? प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi statement) ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के उस बयान को खोखली धमकी बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान डूबेगा तो आधी दुनिया को भी ले डूबेगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ डराने की कोशिश है (Pakistan military threat), जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। भारत की वायुसेना पहले ही दिखा चुकी है कि हम पाकिस्तान को जवाब देना जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) इसकी सबसे बड़ी मिसाल है।

सरकार की चुप्पी पर उठाया सवाल

प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध की धमकी देता है, तो हम क्रिकेट खेलने की बात क्यों करते हैं? यह देश की जनता के साथ गलत है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ सभी तरह के संबंधों पर पुनर्विचार करना चाहिए।

चुनाव आयोग की ओर से इंडिया ब्लॉक के नेताओं को बैठक में बुलाए जाने को लेकर प्रियंका ने कहा कि यह मजबूरी में किया गया फैसला था। विपक्ष लगातार आम लोगों के वोटिंग अधिकारों के लिए आवाज उठा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है।

राहुल गांधी के सवाल और हलफनामे की मांग

उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, वो बेहद जरूरी हैं। उन्होंने मीडिया में तथ्य भी रखे और चुनाव आयोग को सबूत भी दिए। इसके बावजूद अब उनसे हलफनामा मांगा जा रहा है। यह दिखाता है कि सरकार और आयोग विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं।

स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटाने की मांग

प्रियंका चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी हटाए, ताकि आम लोगों को राहत मिले। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश की नींव होते हैं, इन पर गंभीरता से काम होना चाहिए।

क्या क्रिकेट जैसे खेल खेलने चाहिए

बहरहाल प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाया है कि जब पाकिस्तान हमें धमकाता है, तो क्या हमें उसके साथ क्या क्रिकेट जैसे खेल खेलने चाहिए ? उन्होंने सरकार से पाकिस्तान पर स्पष्ट नीति की मांग की है और साथ ही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने की बात कही है।

Updated on:

11 Aug 2025 02:35 pm

Published on:

11 Aug 2025 02:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तान के धमकी देने के बावजूद भारत उसके साथ क्यों खेलता है क्रिकेट ? प्रियंका चतुर्वेदी का सवाल

