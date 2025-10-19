टीम इंडिया के सेमीफाइनल की राह हो जाएगी मुश्किल, अगर आज चेज नहीं हुआ 289 रन का लक्ष्य

महिला विश्व कप 2025 का 20वां मैच भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हिदर नाइट की शतकीय पारी के दम पर 8 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए हैं। इंग्लैंड को सलामी बल्लेबाजों टैमी ब्यूमाउंट और एमी जोंस ने मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 73 रन की साझेदारी की। ब्यूमाउंट 43 गेंद पर 22 रन बनाकर आउट हुईं। जोंस ने 68 गेंद पर 56 रन की पारी खेली। इस पारी में जोंस ने 8 चौके लगाए।