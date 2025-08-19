इंतजार की घड़ी समाप्त… आज होगी एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए टीमों की घोषणा, नोट कर लें टाइम

Asia Cup 2025 India Squad Announcement: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे क्रिकेट फैंस के लिए इंतजार की घड़ी समाप्‍त हो गई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) आज मंगलवार 19 अगस्‍त को टीम इंडिया का ऐलान करने जा रहा है। इसके साथ ही आज वूमेंस वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 के लिए भी भारतीय महिला टीम की घोषणा भी की जाएगी। बोर्ड दोनों टीमों की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग-अलग समय पर करेगा। ज्ञात हो कि एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा तो वूमेंस वनडे वर्ल्ड कप 30 सितंबर से भारत की मेजबानी में खेला जाएगा।