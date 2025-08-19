इंतजार की घड़ी समाप्त… आज होगी एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए टीमों की घोषणा, नोट कर लें टाइम

Asia Cup 2025 India Squad Announcement: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे क्रिकेट फैंस के लिए इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) आज मंगलवार 19 अगस्त को टीम इंडिया का ऐलान करने जा रहा है। इसके साथ ही आज वूमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए भी भारतीय महिला टीम की घोषणा भी की जाएगी। बोर्ड दोनों टीमों की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग-अलग समय पर करेगा। ज्ञात हो कि एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा तो वूमेंस वनडे वर्ल्ड कप 30 सितंबर से भारत की मेजबानी में खेला जाएगा।
एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का चुनाव करने के लिए बीसीसीआई की चयन समिति की बैठक आज 19 अगस्त को बीसीसीआई के मुंबई स्थित हेड ऑफिस में होगी। बैठक के बाद दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव उपस्थित हो सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछली टी20 में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। हालांकि कुछ प्लेयर्स की वापसी हो सकती है।
इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल को एशिया स्क्वॉड में जगह मिलना मुश्किल है। सेलेक्टर बतौर ओपनर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पर भरोसा जताएंगे। हालांकि तीसरे ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल का दावा सबसे मजबूत है। अन्य बल्लेबाजों में तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर शामिल हो सकते हैं। वहीं, ऑलराउंडर शिवम दुबे के साथ वॉशिंगटन सुंदर बड़े दावेदार हैं। जबकि अतिरिक्त विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है।
एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की घोषणा के बाद दोपहर 3.30 बजे वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें महिला चयन समिति की अध्यक्ष नीतू डेविड के साथ कप्तान हरमनप्रीत कौर उपस्थित हो सकती हैं। इस टीम में शीर्ष चार बल्लेबाजों हरमनप्रीत के साथ स्मृति मांधना, जेमिमा रॉड्रिग्स और ऋचा घोष शामिल हैं। वहीं, ऋचा के बाद अतिरिक्त विकेटकीपर के रूप में यास्तिका भाटिया को चुना जा सकता है।