आधे घंटे भी क्रीज पर नहीं रुके RO-KO, 223 दिन बाद फीकी रही रोहित-कोहली की अंतरराष्ट्रीय वापसी

रोहित अपना 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं, लेकिन वह इसे यादगार नहीं बना सके और 14 गेंदों पर एक चौके की मदद से आठ रन बनाकर आउट हुए। वहीं कोहली का हाल तो इससे भी बुरा था, वे कंगारू तेज गेंदबाजों के सामने लगातार संघर्ष करते हुए नज़र आए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। मिचेल स्टार्क ने एक बार फिर ऑफ स्टम्प के बाहर की गेंद पर उन्हें गली में कोनोली के हाथों कैच आउट कराया। इस तरह RO-KO आधे घंटे भी क्रीज़ पर नहीं टिक पाये और दहाई का आंकड़ा छूये बिना आउट हो गए।