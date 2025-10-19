IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, तीन खिलाड़ियों ने किया डेब्यू, इस दिग्गज को नहीं मिली प्लेइंग 11 में जगह

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच करीब छह महीने के बाद वनडे मुकाबला खेला जा रहा है। (Photo - cricket australia/X)
India vs Australia 1st ODI at Perth: वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला खेला जा रहा है। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ओवरकास्ट कंडीशन होने की वजह से गेंदबाजों अच्छी स्विंग मिलेगी, ऐसे में भारतीय कप्तान का यह फैसला सही साबित हो सकता है।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस के दौरान बातया कि ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी इस मैच के माध्यम से वनडे डेब्यू करने जा रहे हैं। टॉस से पहले रोहित शर्मा ने नीतीश को वनडे कैप पहनाई और सभी खिलाड़ियों ने उनका स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी दो खिलाड़ी वनडे डेब्यू करेंगे। मैट रेनशॉ और मिचेल ओवन को वनडे कैप दी गई है। वहीं स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया है।
यह मुक़ाबला इसलिए भी खास है क्योंकि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली करीब छह महीने के बाद क्रिकेट के मैदान में वापसी कर रहे हैं। वहीं लंबे समय के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है। भारतीय टीम ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में 2018-19 में तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी। वहीं, आखिरी बार भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 2020-21 में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली थी और उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम इंडिया के पास कंगारू टीम से हिसाब चुकाने का अच्छा मौका है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच करीब छह महीने के बाद वनडे मुकाबला खेला रहे हैं। आखिरी बार दोनों टीमों के बीच चार मार्च 2025 को आइसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेला गया था। इस मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से शिकस्त दी थी। हालांकि यदि पिछले पांच मैचों पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। पिछले पांच मैचों में भारत ने तीन में जबकि ऑस्ट्रेलिया ने दो में जीत हासिल की है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं। इसके अलावा इस सीरीज की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है।
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह।
ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेजलवुड।
