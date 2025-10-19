IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, तीन खिलाड़ियों ने किया डेब्यू, इस दिग्गज को नहीं मिली प्लेइंग 11 में जगह

यह मुक़ाबला इसलिए भी खास है क्योंकि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली करीब छह महीने के बाद क्रिकेट के मैदान में वापसी कर रहे हैं। वहीं लंबे समय के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है। भारतीय टीम ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में 2018-19 में तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी। वहीं, आखिरी बार भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 2020-21 में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली थी और उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम इंडिया के पास कंगारू टीम से हिसाब चुकाने का अच्छा मौका है।