IND vs AUS Live Streaming: दोपहर को नहीं, इतने बजे से शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच, इस चैनल पर होगा टेलिकास्ट

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी (Photo - BCCI)
India vs Australia 1st ODI Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला कल यानि 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच का समय बादल गया है और यह दोपहर में नहीं बल्कि सुबह शुरू होगा। इस सीरीज में हर किसी की निगाहें रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी पर होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार यह दोनों दिग्गज इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि आप कब, कहां और कैसे देख सकते हैं यह सीरीज।
India vs Australia ODI Series: कब खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला?
भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला रविवार यानि 19 अक्टूबर को खेला जाएगा।
India vs Australia ODI Series: कहां खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुक़ाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा।
India vs Australia ODI Series: कब शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला?
भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9.00 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 8.30 बजे होगा।
India vs Australia ODI Series: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज के मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।
India vs Australia ODI Series: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस सीरीज की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग