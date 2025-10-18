Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS Live Streaming: दोपहर को नहीं, इतने बजे से शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच, इस चैनल पर होगा टेलिकास्ट

IND vs AUS, When and where to watch: भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। इस सीरीज की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है।

भारत

Siddharth Rai

Oct 18, 2025

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी (Photo - BCCI)

India vs Australia 1st ODI Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला कल यानि 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच का समय बादल गया है और यह दोपहर में नहीं बल्कि सुबह शुरू होगा। इस सीरीज में हर किसी की निगाहें रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी पर होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार यह दोनों दिग्गज इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि आप कब, कहां और कैसे देख सकते हैं यह सीरीज।

India vs Australia ODI Series: कब खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला?
भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला रविवार यानि 19 अक्टूबर को खेला जाएगा।

India vs Australia ODI Series: कहां खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुक़ाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा।

India vs Australia ODI Series: कब शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला?
भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9.00 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 8.30 बजे होगा।

India vs Australia ODI Series: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज के मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।

India vs Australia ODI Series: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस सीरीज की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।

Ranji Trophy 2025 में रिंकू सिंह ने उड़ाया गर्दा, शानदार शतक ठोक UP की मैच में कराई वापसी

Uttar Pradesh vs Andhra Pradesh in Ranji Trophy 2025
क्रिकेट

IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे में खेली गईं 5 सबसे बड़ी पारियां, लिस्ट में दो बार है इस पूर्व भारतीय कप्तान का नाम

क्रिकेट

3 क्रिकेटरों के मारे जाने की घटना के बाद भड़के भारत-अफगानी खिलाड़ी और फैंस, बोले- पाकिस्तान को सबक सिखाओ

3 Cricketers killed in Airstrike
क्रिकेट

IND vs AUS 1st ODI Pitch Report: तेज गेंदबाज बरपाएंगे कहर या बल्लेबाज लगाएंगे रनों का अंबार? भारतीय टीम को रास नहीं आएगी पर्थ की पिच

Perth Pitch Report
क्रिकेट

मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हर किसी को डर लगता है… सूर्यकुमार यादव को भी होने लगी कप्तानी जाने की टेंशन

Suryakumar Yadav T20 Captaincy
क्रिकेट
