IND vs AUS Live Streaming: दोपहर को नहीं, इतने बजे से शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच, इस चैनल पर होगा टेलिकास्ट

India vs Australia 1st ODI Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला कल यानि 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच का समय बादल गया है और यह दोपहर में नहीं बल्कि सुबह शुरू होगा। इस सीरीज में हर किसी की निगाहें रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी पर होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार यह दोनों दिग्गज इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि आप कब, कहां और कैसे देख सकते हैं यह सीरीज।