Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

विराट कोहली ने अपने 551वें अंतरराष्ट्रीय मैच में डक के साथ ऑस्ट्रेलिया में बनाया ये अनचाहा रिकॉर्ड

Virat Kohli ODI Records: भारतीय फैंस को रन मशीन विराट कोहली से ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ पहले मुकाबले में बड़ी पारी की उम्‍मीद थी। लेकिन, वह इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए और ऑस्‍ट्रेलिया की सरजमी पर एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 19, 2025

Virat Kohli ODI Records

भारतीय स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)

Virat Kohli ODI Records: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में जारी पहले वनडे मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा को भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है। ये दोनों खिलाड़ी 223 दिनों के बाद वनडे टीम में खेल रहे हैं। 'रो-को' अंतिम बार 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उतरे थे, जिसमें टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। रोहित शर्मा का ये 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच है तो विराट कोहली का ये 501वां इंटरनेशनल मुकाबला है। कोहली इस मैच में बगैर खाता खोले ही शून्‍य पर आउट हो गए हैं। इसके साथ ही उन्‍होंने अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है।

ऑस्ट्रेलिया में पहली बार शून्‍य पर आउट हुए कोहली

विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना 551वां क्रिकेट मैच खेलने उतरे हैं। कोहली भारत की ओर से सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय हैं। कोहली ने भारत की ओर से 123 टेस्ट, 302 वनडे और 126 वनडे मैच खेले हैं। ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में शून्‍य पर आउट हुए है। ऑस्ट्रेलिया में 30 वनडे पारियों में ये पहली बार है, जब विराट कोहली शून्य पर आउट हुए हैं।

रोहित-गिल और कोहली की तिकड़ी का शर्मनाक रिकॉर्ड

इस मैच में रोहित शर्मा (8), शुभमन गिल (10) और विराट कोहली (0) तीनों सिर्फ 18 रन ही बना सके, जो वनडे इंटरनेशनल में इस तिकड़ी का न्‍यूनतम स्‍कोर है। इन तीनों का संयुक्त न्यूनतम स्कोर 25 रन था, जो इन्‍होंने 2023 में पाकिस्‍तान के खिलाफ पल्‍लेकेले में बनाए थे। उस मुकाबले में रोहित ने 11, गिल ने 10 और कोहली 4 रन बनाए थे।

2023 के बाद से भारत का सबसे कम पावरप्ले स्कोर

27/3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई 2023
27/3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ 2025*
35/2 बनाम इंग्लैंड, लखनऊ 2023
37/3 बनाम न्यूज़ीलैंड, दुबई 2025
39/3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, वानखेड़े 2023

ये भी पढ़ें

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबले के दौरान पर्थ में बारिश के आसार, जानें आज के मौसम का हाल
क्रिकेट
India vs Australia 1st ODI Weather Report

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

19 Oct 2025 10:32 am

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली ने अपने 551वें अंतरराष्ट्रीय मैच में डक के साथ ऑस्ट्रेलिया में बनाया ये अनचाहा रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

आधे घंटे भी क्रीज पर नहीं रुके RO-KO, 223 दिन बाद फीकी रही रोहित-कोहली की अंतरराष्ट्रीय वापसी

Virat Kohli and Rohit Sharma ODI Retirement
क्रिकेट

भारतीय टीम इतने साल नहीं जीती टॉस, जानें आखिरी बार किसके खिलाफ जीता था

India 16th consecutive toss lost in ODIs
क्रिकेट

AUS vs ENG Ashes 2025: स्टीव स्मिथ फिर बने ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान, एशेज के पहले मैच में कमिंस की जगह संभालेंगे कमान

Steve Smith
क्रिकेट

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, तीन खिलाड़ियों ने किया डेब्यू, इस दिग्गज को नहीं मिली प्लेइंग 11 में जगह

क्रिकेट

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबले के दौरान पर्थ में बारिश के आसार, जानें आज के मौसम का हाल

India vs Australia 1st ODI Weather Report
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.