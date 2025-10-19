विराट कोहली ने अपने 551वें अंतरराष्ट्रीय मैच में डक के साथ ऑस्ट्रेलिया में बनाया ये अनचाहा रिकॉर्ड

भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)
Virat Kohli ODI Records: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में जारी पहले वनडे मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा को भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है। ये दोनों खिलाड़ी 223 दिनों के बाद वनडे टीम में खेल रहे हैं। 'रो-को' अंतिम बार 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उतरे थे, जिसमें टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। रोहित शर्मा का ये 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच है तो विराट कोहली का ये 501वां इंटरनेशनल मुकाबला है। कोहली इस मैच में बगैर खाता खोले ही शून्य पर आउट हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है।
विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना 551वां क्रिकेट मैच खेलने उतरे हैं। कोहली भारत की ओर से सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय हैं। कोहली ने भारत की ओर से 123 टेस्ट, 302 वनडे और 126 वनडे मैच खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में शून्य पर आउट हुए है। ऑस्ट्रेलिया में 30 वनडे पारियों में ये पहली बार है, जब विराट कोहली शून्य पर आउट हुए हैं।
इस मैच में रोहित शर्मा (8), शुभमन गिल (10) और विराट कोहली (0) तीनों सिर्फ 18 रन ही बना सके, जो वनडे इंटरनेशनल में इस तिकड़ी का न्यूनतम स्कोर है। इन तीनों का संयुक्त न्यूनतम स्कोर 25 रन था, जो इन्होंने 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ पल्लेकेले में बनाए थे। उस मुकाबले में रोहित ने 11, गिल ने 10 और कोहली 4 रन बनाए थे।
27/3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई 2023
27/3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ 2025*
35/2 बनाम इंग्लैंड, लखनऊ 2023
37/3 बनाम न्यूज़ीलैंड, दुबई 2025
39/3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, वानखेड़े 2023
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग