विराट कोहली ने अपने 551वें अंतरराष्ट्रीय मैच में डक के साथ ऑस्ट्रेलिया में बनाया ये अनचाहा रिकॉर्ड

Virat Kohli ODI Records: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में जारी पहले वनडे मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा को भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है। ये दोनों खिलाड़ी 223 दिनों के बाद वनडे टीम में खेल रहे हैं। 'रो-को' अंतिम बार 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उतरे थे, जिसमें टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। रोहित शर्मा का ये 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच है तो विराट कोहली का ये 501वां इंटरनेशनल मुकाबला है। कोहली इस मैच में बगैर खाता खोले ही शून्‍य पर आउट हो गए हैं। इसके साथ ही उन्‍होंने अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है।